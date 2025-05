Pronostico Salernitana-Frosinone: statistiche e analisi quote

La giornata di lunedì 19 maggio si presenta ricca di appuntamenti per gli appassionati di calcio e, in particolare, per chi segue con interesse l’andamento delle ultime fasi dei campionati europei. Le sfide proposte coinvolgono squadre impegnate a evitare retrocessioni o a inseguire la promozione, rendendo ogni risultato fondamentale. In questo contesto, le analisi statistiche e i pronostici diventano strumenti preziosi per comprendere meglio l’equilibrio delle forze in campo e le possibili sorprese.

Salernitana in casa: statistiche e trend recenti

Il match d’andata del playout di Serie B tra Salernitana e Frosinone si svolge allo Stadio Arechi di Salerno e rappresenta un crocevia fondamentale per la permanenza in categoria. La squadra campana, guidata ora da Pasquale Marino, è reduce da una fase di ripresa significativa: nelle ultime sei gare con il nuovo tecnico, ha ottenuto quattro vittorie e solo due sconfitte. Il vero punto di forza degli “Ippocampo” è la solidità casalinga, testimoniata da un solo ko nelle ultime otto partite interne, con sei successi e un pareggio. Questo trend fa del fattore campo un elemento chiave nelle valutazioni degli analisti.

Dall’altra parte, il Frosinone arriva a questo appuntamento dopo una stagione altalenante. La formazione di Paolo Bianco ha interrotto un digiuno di vittorie che durava da sei turni battendo il Sassuolo fuori casa, ma in trasferta il rendimento resta incostante: solo due vittorie negli ultimi 450 minuti lontano dallo “Stirpe“. Il confronto vede dunque la Salernitana favorita dagli scommettitori, soprattutto per il rendimento casalingo, ma il Frosinone resta un avversario imprevedibile.

Passando alla Segunda Division spagnola, il confronto tra Cordoba e Mirandes assume i contorni dell’ultima chiamata per i padroni di casa, che rincorrono i playoff. Il Cordoba non perde in casa da tre partite, ma la sconfitta esterna contro il Burgos pesa sulle ambizioni. Il Mirandes, guidato da Alessio Lisci, è invece in piena corsa per la promozione diretta, ma trova difficoltà nei match fuori casa, con ben dieci sconfitte in diciannove trasferte.

Infine, a completare la serata, la Premier League propone il duello tra Brighton e Liverpool, una sfida che promette emozioni e gol.

In conclusione, la serata del 19 maggio offre partite dall’elevato valore sportivo e statistico, con quote interessanti per chi segue i pronostici:

Multipla complessiva: tra 9.71 e 9.86

Combo Salernitana 1X + Multigol 2-3 a quota 2.47 su Betway, 2.45 per Lottomatica e Sisal

1X + Multigol 2-3 a quota 2.47 su Betway, 2.45 per Lottomatica e Sisal Multigol 2-3 in Cordoba–Mirandes a quota 1.90 su Betway, 1.89 su Sisal

Sono sfide dove la componente emotiva si intreccia con l'analisi dei dati e le valutazioni degli esperti.