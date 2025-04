Pronostico Salernitana-Cosenza: statistiche e analisi decisive

La sfida tra Salernitana e Cosenza si preannuncia decisiva per il futuro delle due squadre nel campionato di Serie B. In un contesto segnato da tensioni extracalcistiche e da una classifica corta, i granata puntano tutto sulla prossima partita casalinga, fondamentali per continuare la corsa verso la salvezza. L’obiettivo è chiaro: ottenere i tre punti e allontanare i fantasmi della retrocessione, sfruttando il fattore campo e un ritrovato spirito di squadra.

Salernitana in cerca dei tre punti: statistiche e motivazioni

La Salernitana arriva all’incontro con il Cosenza dopo settimane ricche di incertezze, tra ricorsi al TAR e polemiche sul calendario. Tuttavia, la squadra allenata da Marino sembra aver ritrovato compattezza e concentrazione, archiviando le vicende extracalcistiche e focalizzandosi sul campo. Ecco alcuni aspetti chiave che caratterizzano la vigilia della sfida:

La squadra granata punta a totalizzare almeno sette punti nelle prossime tre gare, due delle quali in casa contro avversari diretti.

Grande attenzione sarà rivolta al reparto offensivo, con Cerri e Verde chiamati a sbloccarsi per aumentare le probabilità di salvezza.

e chiamati a sbloccarsi per aumentare le probabilità di salvezza. Il tecnico potrebbe affidarsi a un modulo 3-5-2 o 3-4-2-1, dando spazio a mezzali offensive come Soriano e Tongya , pronti a inserirsi tra le linee avversarie.

e , pronti a inserirsi tra le linee avversarie. Assenza pesante quella di Zuccon a centrocampo, ma il gruppo appare motivato e responsabilizzato dalla posta in palio.

Il Cosenza, dal canto suo, arriva all’Arechi con la necessità di ottenere punti per evitare la retrocessione diretta. Potrebbe optare per una formazione offensiva, spinta dalla disperazione di chi ha poco da perdere e la consapevolezza di dover fare bottino pieno fuori casa. La retroguardia calabrese, però, non si presenta come il reparto più affidabile, elemento che la Salernitana vorrà sfruttare con esterni rapidi e baricentro alto.

La forza del pubblico all’Arechi potrebbe rappresentare un vantaggio decisivo per i granata, che cercano di confermare una solidità difensiva ritrovata grazie a Ferrari, Lochoshvili e alla regia di Amatucci. Il calendario impone ritmi serrati: ogni punto può fare la differenza nella corsa alla permanenza.

La sfida tra Salernitana e Cosenza rappresenta uno snodo cruciale per le ambizioni di entrambe. I granata puntano sulla determinazione e sull’approccio offensivo, mentre i calabresi giocano il tutto per tutto. Le quote per la vittoria della Salernitana risultano attualmente favorite, ma la pressione resta alta. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!