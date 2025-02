Pronostico Roma-Monza

Roma e Monza si preparano a scendere in campo per il posticipo della 26ª giornata di Serie A con obiettivi diametralmente opposti. Da un lato, i giallorossi cercano di consolidare la loro posizione in zona Europa, mentre i brianzoli lottano per evitare la retrocessione. Lo scontro all’Olimpico rappresenta un’opportunità cruciale per entrambe le squadre, con la Roma che punta a sfruttare il fattore campo e il Monza che cerca un’impresa contro ogni pronostico.

Statistiche Roma: Imbattuta in Serie A da Dicembre

La Roma, dopo un inizio di stagione altalenante, ha ritrovato una certa stabilità grazie alla guida esperta di Claudio Ranieri. La squadra capitolina non subisce sconfitte in Serie A dal 22 dicembre, vantando una striscia di nove risultati utili consecutivi. Con 17 punti conquistati nelle ultime gare, i giallorossi si presentano come la formazione con il miglior rendimento del 2025. La difesa è un punto di forza, avendo concesso solo cinque reti dall’inizio dell’anno. Di fronte avranno un Monza in difficoltà, alle prese con numerosi infortuni e una classifica che li vede fanalino di coda.

L’incontro di questa sera potrebbe segnare un passo importante per la Roma verso le posizioni europee. Con il Monza alle prese con un’emergenza infortuni, la squadra di Nesta è chiamata a scendere in campo con una formazione rimaneggiata. Gli ultimi forfait includono giocatori chiave come Gagliardini e Caprari, lasciando a Nesta poche opzioni per contrastare l’attacco giallorosso guidato da Dybala e Shomurodov.

Le quote scommesse riflettono le aspettative degli esperti, con la vittoria della Roma quotata a 1,30. Il pareggio è valutato a 5,25, mentre un successo del Monza, seppur improbabile, pagherebbe 9,25 volte la posta. Questo scenario pone la Roma nettamente favorita, ma non priva di rischi, data la natura imprevedibile del calcio.

In sintesi, la sfida all’Olimpico è carica di aspettative, con la Roma che ha l’occasione di avvicinarsi ulteriormente alla zona UEFA e il Monza a caccia di punti vitali per la salvezza. Le statistiche e le condizioni attuali delle squadre suggeriscono un vantaggio per i giallorossi, ma nel calcio, la sorpresa è sempre dietro l’angolo.

