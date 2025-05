Pronostico Roma-Fiorentina: statistiche e analisi decisive

La sfida tra Roma e Fiorentina, in programma domenica 4 maggio 2025 alle ore 18:00 presso lo Stadio Olimpico, rappresenta uno degli snodi più cruciali della 35ª giornata di Serie A. Entrambe le squadre sono in piena corsa per un piazzamento europeo e si affrontano forti di una serie di risultati utili che hanno acceso ulteriormente le ambizioni nei rispettivi ambienti.

Statistiche e imbattibilità: la Roma difende il suo fortino

Lo scontro diretto tra Roma e Fiorentina si preannuncia ricco di spunti statistici significativi:

I giallorossi hanno perso solo 3 delle ultime 50 gare casalinghe contro i viola in Serie A, con 31 vittorie e 16 pareggi.

L’ultimo successo esterno della Fiorentina all’ Olimpico risale al 7 aprile 2018.

all’ risale al 7 aprile 2018. La Roma è la squadra con la più lunga serie aperta di imbattibilità nei principali campionati europei: 18 partite (13 vittorie, 5 pareggi).

è la squadra con la più lunga serie aperta di imbattibilità nei principali campionati europei: 18 partite (13 vittorie, 5 pareggi). La Fiorentina arriva da sei risultati utili consecutivi in campionato (4 vittorie, 2 pareggi).

Totale precedenti Serie A Vittorie Roma Pareggi Vittorie Fiorentina 171 58 62 51

Il match vede una Roma galvanizzata dal recente successo a San Siro contro l’Inter, mentre la Fiorentina approda nella capitale dopo la semifinale europea. Da evidenziare come la formazione guidata da Claudio Ranieri abbia guadagnato ben 40 punti nelle 16 gare del 2025, mostrando solidità difensiva (solo 8 gol subiti e 9 clean sheet). Sul fronte viola, attenzione a Moise Kean (3 gol contro la Roma in Serie A) e a una formazione che può vantare una delle migliori serie positive del campionato.

Per gli appassionati, la sfida sarà visibile in TV per abbonati Sky Sport e DAZN, oltre che in streaming su SkyGo e NowTV. All’estero, la diretta sarà disponibile su DAZN (Svizzera), Movistar+ (Spagna) e Paramount+ (Stati Uniti).

In conclusione, l’incontro tra Roma e Fiorentina si presenta come uno dei più attesi della giornata, con entrambe le squadre motivate a non perdere terreno nella corsa europea. La storia recente suggerisce un leggero favore per i giallorossi, ma la Fiorentina ha dimostrato solidità e può puntare al colpaccio, considerando anche il risultato dell’andata (5-1 per i viola). Le quote delle maggiori agenzie vedono leggermente favorita la Roma, ma il pareggio rimane un’ipotesi molto concreta vista la storia della sfida.

