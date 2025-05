Pronostico Real Madrid-Mallorca: statistiche dettagliate e analisi

Con l’avvicinarsi della fine del campionato spagnolo, l’attenzione degli appassionati di calcio e scommesse si concentra sull’incontro tra Real Madrid e Real Mallorca. La partita, in programma al Santiago Bernabéu, rappresenta un crocevia importante per gli ospiti ancora in corsa verso le competizioni europee. D’altra parte, i padroni di casa cercano di chiudere la stagione con dignità davanti ai propri tifosi, dopo aver perso terreno nella corsa al titolo.

Statistiche e rendimento: il Real Madrid domina al Bernabéu

La sfida vede il Real Madrid forte di un impressionante record casalingo in questa stagione:

Solo 2 sconfitte in campionato davanti ai propri tifosi

14 vittorie e 1 pareggio nelle partite casalinghe

Media di 2.41 gol segnati a partita al Bernabéu

Gli ultimi precedenti contro il Real Mallorca sorridono ai Blancos, che hanno vinto quattro degli ultimi sei scontri diretti in Liga. Da segnalare la recente affermazione nella semifinale di Supercoppa, ulteriore segnale della superiorità madrilena nei confronti diretti.

Il Real Mallorca, attualmente nono in classifica, mantiene vive le speranze di qualificazione alle coppe europee. Tuttavia, il rendimento fuori casa resta un punto debole: nelle ultime nove trasferte a Madrid, la squadra delle Baleari ha sempre perso. Nonostante ciò, il Mallorca è a soli due punti da un posto in Europa League e potrebbe ancora dire la sua, specie in virtù della prossima sfida con il Rayo Vallecano.

La probabile formazione dei padroni di casa vede schierati, tra gli altri, Courtois, Vázquez, Modrić, Bellingham e il bomber Kylian Mbappé, che guida la classifica marcatori con 27 reti in 35 partite. Il francese è reduce da una tripletta nel Clásico contro il Barcellona, confermandosi decisivo in zona gol.

Per quanto riguarda le quote, il successo del Real Madrid è proposto a 1.30, mentre un gol di Mbappé è quotato a 1.68. Gli analisti prevedono inoltre una gara a basso punteggio, con la possibilità di vedere meno di 2.5 gol (quota 2.25). Nelle ultime quattro sfide tra le due squadre, infatti, non si sono mai superati i due gol complessivi. Il Mallorca fatica in attacco, non riuscendo a segnare nel 47% delle trasferte stagionali.

In sintesi, la partita vede il Real Madrid nettamente favorito, soprattutto grazie alla solidità mostrata al Bernabéu e al contributo offensivo di Mbappé. Le statistiche recenti suggeriscono una gara con poche reti, confermando l’orientamento degli esperti verso l’Under 2.5. Le quote premiano i padroni di casa e segnalano il francese come protagonista annunciato.

