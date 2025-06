Pronostico Psg-Botafogo: statistiche e analisi decisive oggi

Psg e Botafogo si affrontano nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025. L’attenzione degli appassionati è puntata su questo match che potrebbe già determinare le sorti del gruppo e vedere la squadra parigina staccare il pass per la fase a eliminazione diretta. Dopo una brillante prestazione all’esordio, la formazione guidata da Luis Enrique si presenta come una delle principali favorite per la vittoria finale, mentre i brasiliani proveranno a sorprendere contro un avversario di caratura internazionale.

Quote e statistiche: il Psg favorito, Botafogo a caccia dell’impresa

Le statistiche e le quote pre-partita delineano un quadro chiaro: il Psg è la squadra da battere non solo in questo girone, ma nell’intera competizione. Gli uomini di Luis Enrique hanno già dimostrato il loro valore con un netto successo sull’Atletico Madrid e puntano a confermare la loro supremazia anche contro il Botafogo. Ecco i principali dati e le quote offerte dai bookmaker:

Vittoria Psg : 1.18-1.20 (Goldbet, Lottomatica, Snai)

: 1.18-1.20 (Goldbet, Lottomatica, Snai) Pareggio: 7.00 (Snai)

Vittoria Botafogo: 12.00 (Snai)

Il Botafogo, reduce dalla vittoria contro i Seattle Sounders, affronta ora una delle squadre più attrezzate d’Europa. La formazione brasiliana, allenata da Renato Paiva, potrebbe optare per una strategia attendista, cercando di limitare i danni e puntando su ripartenze rapide. Tuttavia, il divario tecnico appare evidente, e le stesse quote riflettono la difficoltà dell’impresa.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Psg dovrebbe schierarsi con il consueto 4-3-3:

Psg (4-3-3) Donnarumma Hakimi Marquinhos Beraldo Joao Neves Vitinha Mayulu Kvaratskhelia Lee Kang-In Gonçalo Ramos Kvaratskhelia

Il Botafogo, invece, potrebbe confermare il 4-4-2 che ha ben funzionato all’esordio:

Botafogo (4-4-2) John Victor Vitinho Jair Cunha Barboza Alex Telles Marlon Freitas Gregore Savarino J. Correa Igor Jesus

Psg sembra intenzionato a non sottovalutare l’impegno, anche se qualche rotazione in vista della terza giornata potrebbe essere presa in considerazione.

Il focus di questa seconda giornata del girone B è tutto sul Psg, che appare nettamente favorito secondo le statistiche e le quote dei principali operatori. Una vittoria francese è quotata tra 1.18 e 1.20, mentre il successo del Botafogo viene ritenuto altamente improbabile. Per i brasiliani, la vera sfida sarà probabilmente contro l’Atletico Madrid per il secondo posto. Resta da vedere se la squadra di Renato Paiva riuscirà a contenere i danni contro una delle squadre più forti del panorama internazionale. Consulta tutte le nostre analisi e confronta le tue previsioni con quelle degli esperti di Sport.it per non perderti nessun dettaglio sulle prossime partite!