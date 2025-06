Pronostico Portogallo-Francia U21: statistiche e quote top oggi

L’Europeo Under 21 2025 entra nel vivo con la sfida tra Portogallo e Francia, un match che promette spettacolo e mette in campo alcune delle giovani promesse più interessanti del panorama calcistico europeo. La partita, in programma alle ore 21:00 dell’11 giugno a Trencin, rappresenta uno degli incontri di cartello del girone C e potrebbe già indirizzare il cammino verso la qualificazione ai quarti di finale. Entrambe le squadre sono tradizionalmente fucine di talenti e il confronto diretto offre spunti di grande interesse sia tecnico che statistico.

Dati, statistiche e quote: equilibrio tra Portogallo e Francia U21

La sfida tra Portogallo e Francia Under 21 si preannuncia estremamente equilibrata, come dimostrano le quote proposte dai principali bookmaker. Ecco un riepilogo dei dati più significativi:

Francia U21 lievemente favorita, con quota vittoria fissata a 2,40.

lievemente favorita, con quota vittoria fissata a 2,40. Portogallo U21 quotato a 2,70 per la vittoria nei tempi regolamentari.

quotato a 2,70 per la vittoria nei tempi regolamentari. Pareggio (segno X) dato a 3,45.

Entrambe le formazioni vantano giocatori di talento già protagonisti nei rispettivi club. Per il Portogallo, il CT Rui Jorge punta su un 4-3-1-2 dinamico: tra i nomi di spicco troviamo Joao Carvalho tra i pali, Pedro Santos in mediana e la coppia d’attacco Tiago Tomas – Henrique Araujo. Alternativa tattica potrebbe essere l’inserimento di Rodrigo Gomes e Forbs per una maggiore spinta offensiva.

Sul versante francese, il selezionatore Gérald Baticle opta per un 4-2-3-1 solido ma ricco di estro: Restes difende la porta, mentre in difesa i centrali Matsima e Lukeba assicurano solidità. A centrocampo, attenzione a Agoumé e alla concorrenza tra Diouf e Lepenant. In attacco, fari puntati su Mathys Tel, già protagonista con il Bayern Monaco e fresco vincitore dell’Europa League con il Tottenham.

Squadra Modulo Giocatori chiave Quote vittoria Portogallo U21 4-3-1-2 Joao Carvalho, Pedro Santos, Tiago Tomas 2,70 Francia U21 4-2-3-1 Restes, Agoumé, Mathys Tel 2,40

La partita sarà anche un banco di prova per valutare chi, tra le due squadre, potrà affermarsi come favorita del girone e possibile avversaria dell’Italia ai quarti.

La sfida tra Portogallo e Francia Under 21 agli Europei 2025 si annuncia combattuta e ricca di spunti, con due formazioni che rappresentano il meglio delle nuove generazioni calcistiche. Le quote evidenziano un sostanziale equilibrio, con una lieve preferenza per i Bleus, ma tutto può accadere in un torneo dove i giovani talenti sono pronti a sorprendere. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!