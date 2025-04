Pronostico Pistoia-Virtus Bologna: statistiche e analisi decisive

Il match tra Estra Pistoia e Virtus Segafredo Bologna, in programma domani al PalaCarrara, rappresenta un momento cruciale per la stagione dei toscani. Ultimi in classifica e con poche speranze di salvezza, i biancorossi proveranno a giocare con il massimo delle energie davanti ai propri tifosi, cercando di lasciare un segno positivo in un’annata complicata. Dall’altra parte, la Virtus arriva da capolista e non può permettersi cali di attenzione proprio nella fase decisiva della stagione.

Virtus in vetta, Pistoia cerca il miracolo: statistiche e trend

La sfida di domani vede un netto divario tra le due formazioni sia per rendimento stagionale che per obiettivi. Ecco qualche dato significativo:

Virtus Segafredo Bologna : 19 vittorie e 7 sconfitte, prima in classifica LBA

: 19 vittorie e 7 sconfitte, prima in classifica LBA Estra Pistoia : solo 5 vittorie e ben 21 sconfitte, fanalino di coda

: solo 5 vittorie e ben 21 sconfitte, fanalino di coda Pistoia proviene da un buon primo tempo disputato contro Milano , chiuso a soli due punti di distanza

, chiuso a soli due punti di distanza Nelle ultime 4 gare, Pistoia ha bisogno di un autentico miracolo sportivo per evitare la retrocessione

Nonostante una stagione complicata anche a livello societario, la squadra guidata da Gasper Okorn ha dimostrato spirito combattivo, lottando fino all’ultimo contro avversari tecnicamente superiori.

La Virtus, invece, dopo la vittoria su Brescia e una buona prestazione fisica nonostante le tante partite giocate (ben 63, contro le 26 di Pistoia), arriva a questa trasferta con l’obiettivo di consolidare il primato e testare la condizione di giocatori come Polonara e Akele, meno utilizzati nelle ultime uscite. Tuttavia, la formazione allenata da Ivanovic dovrà evitare cali di concentrazione: troppe volte, in stagione, ha avuto difficoltà contro squadre sulla carta inferiori, come accaduto a Napoli.

Per Pistoia, questa gara rappresenta forse l’ultima occasione per regalare una gioia ai propri sostenitori, magari conquistando lo “scalpo” di una delle big del campionato. Per la Virtus, invece, sarà fondamentale approcciare il match con serietà, difesa attenta e gioco di squadra per evitare spiacevoli sorprese.

In conclusione, la sfida tra Pistoia e Virtus si preannuncia a senso unico nelle previsioni degli esperti, ma il basket spesso riserva sorprese, specialmente quando si affrontano squadre che non hanno più nulla da perdere. Le quote vedono i bolognesi nettamente favoriti, ma la determinazione dei padroni di casa potrebbe rendere la partita più equilibrata del previsto.

