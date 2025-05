Pronostico Pisa-SudTirol: statistiche, quote e analisi dettagliata

La sfida tra Pisa e SudTirol, in programma venerdì sera alle 20:30, rappresenta non solo il culmine della stagione regolare di Serie B, ma anche un’occasione speciale per entrambe le squadre. Da una parte, i toscani hanno già festeggiato il ritorno in Serie A dopo una lunga attesa di 34 anni; dall’altra, gli altoatesini sono ormai a un passo dalla salvezza diretta. Un incontro che si preannuncia sereno e festoso, con pochi assilli di classifica ma ancora qualche obiettivo da suggellare.

Statistiche e precedenti: Pisa tra promozione e difesa solida

La stagione del Pisa è stata caratterizzata da una difesa tra le più ermetiche della cadetteria, seconda solo a quella della capolista. Il traguardo della promozione è stato raggiunto con due giornate d’anticipo, complice la sconfitta dello Spezia e la striscia positiva dei nerazzurri. I padroni di casa, guidati da Filippo Inzaghi, hanno centrato l’obiettivo grazie anche a una notevole organizzazione di squadra. Nonostante l’ultima sconfitta subita contro il Bari, il secondo posto è ormai matematico. I precedenti contro il SudTirol sorridono ai toscani: nella gara d’andata, il Pisa si è imposto per 2-1 in rimonta allo stadio Marco Druso.

Ultime 3 vittorie consecutive per il SudTirol

44 punti in classifica per gli altoatesini

Assenze pesanti per gli ospiti: fuori Hamza El Kaouakibi, Raphael Kofler, Salvatore Molina e Matteo Rover

Il SudTirol, dal canto suo, ha saputo reagire alle difficoltà della stagione infilando una serie positiva di risultati che lo hanno portato fuori dalla zona pericolosa. Con ancora un punto da conquistare per la certezza aritmetica della salvezza, gli uomini di Fabrizio Castori possono giocare senza eccessive pressioni, puntando magari a un piazzamento playoff.

Le quote delle principali agenzie di scommesse riflettono l’equilibrio della gara:

Esito Quota 1 (Pisa vincente) 1.75 X (Pareggio) 3.10 2 (SudTirol vincente) 5.25 Under 2.5 1.55 Over 2.5 2.20 Entrambe a segno (Gol) 2.10

Tra i risultati esatti, l’1-0 per il Pisa è il più quotato a 5.75, mentre il pareggio 1-1 si gioca a 6.50.

In conclusione, la gara dell’Arena Garibaldi promette di essere una vera festa per entrambe le tifoserie. Il Pisa celebrerà la promozione, mentre il SudTirol è atteso a un ultimo sforzo per blindare la salvezza. Le quote vedono i padroni di casa favoriti, ma il clima rilassato potrebbe favorire uno sviluppo equilibrato, con il pareggio tra le ipotesi più accreditate. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!