Pronostico Parma-Como: statistiche, analisi e quote Serie A

Il match tra Parma e Como, valido per la 35ª giornata di Serie A, rappresenta una sfida cruciale soprattutto per i padroni di casa, ancora coinvolti nella lotta salvezza. Le due squadre arrivano a questa gara con motivazioni differenti: per i ducali l’obiettivo è allontanarsi definitivamente dalla zona calda della classifica, mentre i lariani vogliono chiudere al meglio una stagione già positiva e tranquilla dal punto di vista della graduatoria.

Statistiche e motivazioni delle due squadre a confronto

Il Parma, dopo una partenza incoraggiante, ha vissuto una fase difficile che ha portato all’esonero di Pecchia e all’arrivo sulla panchina di Cristian Chivu. Attualmente la formazione emiliana occupa il sedicesimo posto con 32 punti, sette lunghezze sopra la zona retrocessione. Nell’ultimo turno di campionato è arrivato un pareggio 2-2 in casa della Lazio, risultato che ha dato fiducia in vista del finale di stagione. La formazione scenderà in campo con un 4-3-3 offensivo, affidandosi in attacco a Bonny, supportato da Ondrejka e Man sulle fasce.

Parma : 32 punti, 16° posto, +7 sulla zona retrocessione

: 32 punti, 16° posto, +7 sulla zona retrocessione Ultima gara: pareggio 2-2 contro la Lazio

Modulo: 4-3-3, con Bonny punta centrale

Il Como, guidato da Cesc Fabregas, ha conquistato una storica salvezza con largo anticipo, attestandosi all’undicesimo posto con 42 punti. L’ultima vittoria per 1-0 sul Genoa testimonia l’ottimo stato di forma della squadra lombarda. Il modulo scelto è il 4-2-3-1, con Douvikas terminale offensivo e giocatori di qualità come Ikoné, Nico Paz e Strefezza a supporto.

Como : 42 punti, 11° posto, salvezza già raggiunta

: 42 punti, 11° posto, salvezza già raggiunta Ultima gara: vittoria 1-0 contro il Genoa

Modulo: 4-2-3-1, con Douvikas in attacco

La gara d’andata, disputata allo stadio Sinigaglia, si era conclusa sull’1-1, a testimonianza dell’equilibrio che caratterizza questa sfida.

La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn alle ore 15:00 di sabato 2 maggio 2025.

Per quanto riguarda il pronostico, il Como sembra partire leggermente favorito grazie alla qualità della rosa e alla serenità acquisita dopo il raggiungimento della salvezza. Gli esperti suggeriscono il segno X2, quotato a 1.35. Inoltre, ci si attende una partita vivace dal punto di vista realizzativo: il segno Over 2,5 è offerto a 1.80, mentre l’opzione Gol, che prevede reti da entrambe le squadre, è quotata a 1.65.

In conclusione, Parma e Como si giocano punti importanti per i rispettivi obiettivi: salvezza tranquilla per i ducali e chiusura positiva per i lariani. Le quote suggeriscono equilibrio, con un leggero vantaggio per gli ospiti e la possibilità di assistere a una gara ricca di reti. Consulta le nostre previsioni: analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!