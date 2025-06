Pronostico Paolini-Jabeur e statistiche ATP Halle: analisi e quote

Le competizioni internazionali di tennis entrano nel vivo, con le fasi decisive dei tornei sull’erba che attirano l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. In particolare, il WTA 500 di Berlino e l’ATP 500 di Halle sono al centro dell’attenzione grazie alla presenza di atleti di primo piano e match dall’esito tutt’altro che scontato. Le analisi sui pronostici per questi incontri forniscono spunti interessanti, sia per chi segue il tennis da vicino sia per chi vuole avvicinarsi al mondo delle previsioni sportive.

Paolini favorita contro Jabeur secondo le statistiche

La giornata odierna vede protagonista l’azzurra Jasmine Paolini, impegnata negli ottavi del WTA Berlino contro Ons Jabeur. Dopo un’importante stagione sulla terra battuta, la tennista toscana, attualmente numero 5 del ranking mondiale, si prepara a replicare i successi ottenuti lo scorso anno sull’erba. Il pronostico la vede leggermente favorita, con una quota per la sua vittoria fissata a 1.53. Al contrario, la tunisina Jabeur – reduce da un periodo poco brillante sulla terra rossa – ha ritrovato fiducia solo grazie al ripescaggio nel torneo tedesco, superando la statunitense Caroline Dolehide nel primo turno. La sua eventuale vittoria viene proposta a 2.30.

Jasmine Paolini : finale a Wimbledon lo scorso anno, obiettivo ripetersi.

: finale a Wimbledon lo scorso anno, obiettivo ripetersi. Ons Jabeur : stagione altalenante, cerca riscatto sull’erba.

: stagione altalenante, cerca riscatto sull’erba. Quote attuali: Paolini 1.53, Jabeur 2.30.

Parallelamente, sul fronte maschile, l’ATP Halle propone incontri di grande interesse. Il russo Daniil Medvedev affronta il francese Quentin Halys, con il primo largamente favorito secondo i bookmaker (quota 1.44 contro 2.75). C’è un solo precedente tra i due, vinto da Medvedev a Miami nel 2023. Inoltre, il match tra Alex Michelsen e Stefanos Tsitsipas si preannuncia equilibrato: l’americano parte leggermente avanti (1.70), mentre il greco cerca di uscire da un periodo di crisi (2.10). Il bilancio dei confronti diretti vede Michelsen avanti 2-0.

Questi dati e quote aiutano a delineare i possibili scenari dei match, offrendo una panoramica chiara anche a chi non è esperto di scommesse.

In sintesi, la giornata di tennis offre incontri dall’alto tasso di competitività, con pronostici che premiano leggermente Paolini, Medvedev e Michelsen. Le quote raccolte evidenziano il ruolo di favorita per Paolini (1.53), mentre Medvedev e Michelsen risultano leggermente avvantaggiati nei rispettivi incontri. Segui tutte le nostre analisi e pronostici per non perderti nessun aggiornamento sui tornei più importanti della stagione!