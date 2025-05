Pronostico Palermo-Frosinone: statistiche, volata playoff e quote

La corsa ai playoff di Serie B entra nella sua fase più calda, con un intreccio di squadre che si giocano la permanenza nelle posizioni valide per la postseason. Tra queste, il Palermo si trova a dover affrontare due gare fondamentali tra le mura amiche, in un finale di stagione che promette emozioni e tensioni fino all’ultimo minuto. L’attenzione degli appassionati è rivolta soprattutto alla sfida imminente contro il Frosinone, match che assume i contorni di una vera e propria “finale” per entrambe le formazioni coinvolte.

Le statistiche casalinghe del Palermo e l’importanza di battere il Frosinone

La situazione di classifica vede il Palermo al settimo posto, con un solo punto di vantaggio su Bari e Cesena che occupano l’ottava posizione, l’ultima utile per l’accesso ai playoff. La squadra siciliana ha il vantaggio di poter disputare gli ultimi due incontri in casa, ma il rendimento al Barbera non è stato sempre all’altezza delle attese: su 17 gare casalinghe, solo 7 vittorie e ben 6 sconfitte, a testimonianza di una stagione altalenante. Il recente ko contro il Cesena ha portato il totale delle sconfitte a 14, superando di misura le vittorie (13), mentre i pareggi sono 9.

Il Frosinone arriva a Palermo con un solo punto di vantaggio sulla zona playout e con un atteggiamento tutt’altro che arrendevole, visto che la salvezza è ancora in bilico.

Il Palermo, nonostante le tre sconfitte nelle ultime quattro partite, viene considerato dai bookmaker il favorito per questa sfida, secondo i dati forniti dai principali portali di comparazione quote.

, nonostante le tre sconfitte nelle ultime quattro partite, viene considerato dai bookmaker il favorito per questa sfida, secondo i dati forniti dai principali portali di comparazione quote. Un successo darebbe morale e quasi la certezza aritmetica dei playoff, oltre a offrire la possibilità di migliorare la posizione superando il Catanzaro, attualmente sesto, il cui calendario appare complicato.

Il calendario sembra dunque sorridere ai rosanero, unici tra le dirette concorrenti a giocare entrambe le ultime sfide in casa. Il Bari dovrà vedersela in due trasferte insidiose e il Cesena si gioca tutto lontano dal proprio pubblico, mentre il Catanzaro, in evidente calo di forma, affronterà avversari di spessore come il Sassuolo capolista.

Il pronostico pende dalla parte dei padroni di casa, ma la pressione è tutta sulle spalle del gruppo guidato da Dionisi, chiamato a non fallire per non compromettere una stagione partita con ambizioni da vertice.

In conclusione, il match tra Palermo e Frosinone si profila come uno snodo decisivo per il destino delle due squadre. I bookmaker, secondo le ultime quotazioni, favoriscono i rosanero per la vittoria interna, un risultato che potrebbe spalancare le porte dei playoff e rilanciare le ambizioni di una piazza esigente. Gli ultimi 180 minuti saranno determinanti anche per Bari, Cesena e Catanzaro, in una volata che si preannuncia combattuta fino all'ultimo secondo.