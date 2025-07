Pronostico Pafos-Maccabi Tel Aviv: statistiche e quote Champions

La sfida tra Pafos e Maccabi Tel Aviv rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre, che si affrontano per l’andata del secondo turno di qualificazione alla Champions League 2025-26. Entrambe le formazioni sono reduci da stagioni memorabili nei rispettivi campionati e ora puntano a consolidare il proprio percorso europeo. Il debutto nei preliminari offre a queste due realtà calcistiche la possibilità di misurarsi su un palcoscenico internazionale, con motivazioni e aspettative molto alte.

Il Pafos imbattuto in casa nelle competizioni europee

Il Pafos, club cipriota fondato nel 2014, vive un momento storico: dopo aver conquistato il primo titolo nazionale e aver già ben figurato in Conference League con l’accesso agli ottavi di finale, affronta adesso il Maccabi Tel Aviv per un nuovo capitolo della sua crescita. Il percorso dei ciprioti in Europa si è distinto soprattutto per la solidità tra le mura amiche, dove la squadra risulta praticamente imbattuta. Ecco alcuni dati chiave:

Pafos ha vinto il Championship Round davanti all’ Aris , laureandosi campione per la prima volta.

ha vinto il davanti all’ , laureandosi campione per la prima volta. Nella scorsa stagione europea, nessuna sconfitta casalinga per il Pafos .

. In Conference League, eliminazione agli ottavi contro il Djurgarden ma percorso sorprendente.

La formazione cipriota scenderà in campo con il consueto modulo 4-2-3-1, affidandosi a giocatori chiave come Michael in porta e Anderson Silva in attacco. L’obiettivo sarà ottenere un altro risultato positivo sfruttando il fattore campo.

Dall’altra parte, il Maccabi Tel Aviv, che sogna il ritorno alla fase finale della Champions dopo l’ultima apparizione nel 2015-16, arriva da una sconfitta nella Supercoppa d’Israele contro l’Hapoel Be’er Sheva. Nonostante il recente passo falso, la squadra israeliana ha tradizione e ambizione per imporsi anche in trasferta. Anche il Maccabi adotterà il 4-2-3-1, con Turgeman come punta e una linea di centrocampo ricca di talento.

Le quote delle principali piattaforme vedono un leggero favore per i padroni di casa: la vittoria del Pafos è proposta a 2.05 su Goldbet e Lottomatica, mentre un incontro con meno di tre reti complessive (Under 2.5) è quotato a 1.75. Sia Goldbet che Lottomatica e SNAI offrono promozioni e bonus per i nuovi iscritti, incentivando così l’interesse degli appassionati.

In sintesi, Pafos e Maccabi Tel Aviv si giocano una fetta importante della loro stagione europea, con i ciprioti forti del loro rendimento interno e gli israeliani desiderosi di riscatto. Le quote riflettono un equilibrio, con una leggera preferenza per il Pafos e la previsione di una partita con pochi gol. Non perdere gli ultimi aggiornamenti e approfondimenti: consulta le nostre analisi dettagliate per restare sempre informato sulle prossime partite di Champions League!