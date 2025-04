Pronostico Padova-Vicenza: statistiche e regole promozione Serie B

La corsa alla promozione diretta in Serie B tra Padova e Vicenza è giunta al suo atto finale, con le due formazioni venete separate da soli due punti a una giornata dal termine del campionato di Serie C Girone A. Entrambe hanno vinto le rispettive partite nell’ultimo turno, confermando i pronostici e lasciando tutto aperto per l’ultima, decisiva sfida. L’attenzione ora è tutta puntata sui possibili scenari e sulle regole che determineranno quale delle due conquisterà la promozione.

Padova in vantaggio: scontri diretti e ultimi risultati favoriscono i biancoscudati

La situazione in classifica vede il Padova al comando con 85 punti, seguito dal Vicenza a quota 83. La lotta, dunque, è ancora apertissima, e l’ultima giornata promette emozioni. Ecco i punti chiave:

Padova giocherà in trasferta contro il Lumezzane .

giocherà in trasferta contro il . Vicenza ospiterà il Trento sul proprio campo.

ospiterà il sul proprio campo. Entrambe le partite si disputeranno in contemporanea, venerdì 25 aprile alle 16:30, per garantire la massima regolarità.

Il regolamento della Serie C prevede che, in caso di arrivo a pari punti, a determinare la squadra promossa sia il criterio degli scontri diretti e non la differenza reti o uno spareggio. Gli scontri diretti vedono favoriti i biancoscudati: all’andata il Padova ha vinto 1-0 grazie a Liguori, mentre al ritorno la sfida si è chiusa sull’1-1, con reti di Ferrari e Spagnoli.

In sintesi, ecco cosa serve alle due squadre:

Padova sale in Serie B se vince o pareggia, oppure se il Vicenza non vince.

sale in se vince o pareggia, oppure se il non vince. Vicenza deve vincere e sperare che il Padova perda: solo così potrebbe effettuare il sorpasso.

I biancoscudati possono dunque affrontare l’ultimo turno con due risultati su tre a disposizione, mentre il Vicenza è obbligato a vincere e sperare in un passo falso della capolista. La Feralpisalò, terza, è ormai fuori dalla corsa diretta, staccata di 13 punti.

La giornata conclusiva si preannuncia quindi ricca di tensione e colpi di scena, con i tifosi delle due città che attendono con trepidazione il verdetto del campo.

La sfida per la promozione diretta in Serie B tra Padova e Vicenza si deciderà dunque all’ultima giornata, con il regolamento degli scontri diretti a favore dei biancoscudati. In caso di arrivo a pari punti, sarà il Padova a festeggiare il salto di categoria, mentre il Vicenza dovrà passare dai playoff. Le quote delle scommesse rispecchiano il vantaggio dei padovani, che possono contare su due risultati utili su tre.

