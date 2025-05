Home | Pronostico Osasuna-Atletico Madrid: statistiche e quote top

La Liga spagnola si avvicina alle battute finali e la sfida tra Osasuna e Atletico Madrid, in programma giovedì 15 maggio alle ore 19:00 presso l’Estadio El Sadar di Pamplona, promette emozioni e spunti interessanti sia dal punto di vista sportivo che per chi segue il mondo delle scommesse. Entrambe le squadre si presentano all’appuntamento con motivazioni differenti: i padroni di casa cercano punti preziosi per inseguire il sogno europeo, mentre gli ospiti vogliono chiudere la stagione nel migliore dei modi dopo aver già centrato la qualificazione in Champions League.

Analisi dei precedenti: il dominio Atletico a Pamplona

La tradizione sorride nettamente ai Colchoneros quando si tratta di sfide a Pamplona. Ecco alcuni dati chiave che fotografano il rendimento delle due squadre:

Ultimo precedenti in Liga : Atletico Madrid 1-1 Osasuna.

: Atletico Madrid 1-1 Osasuna. Ultime 6 sfide a El Sadar : 6 vittorie dell’Atletico Madrid.

: 6 vittorie dell’Atletico Madrid. L’ Osasuna non vince in casa contro l’Atletico dal febbraio 2014 (3-0).

non vince in casa contro l’Atletico dal febbraio 2014 (3-0). Nei 43 precedenti totali: 25 vittorie Atletico, 13 Osasuna, 5 pareggi.

Anche in questa stagione, la squadra di Simeone si presenta favorita secondo le principali agenzie di scommesse, con una quota vittoria proposta intorno a 2.10, mentre il successo dei padroni di casa si trova a quota 3.60.

Entrando nel dettaglio dei momenti di forma:

L’ Osasuna , guidata da Budimir (19 gol in stagione), è reduce da una serie positiva che li ha rilanciati in chiave europea.

, guidata da (19 gol in stagione), è reduce da una serie positiva che li ha rilanciati in chiave europea. L’Atletico Madrid ha consolidato la propria difesa, con tre clean sheet consecutivi e un attacco che può contare su uno Sorloth in stato di grazia dopo la tripletta record contro la Real Sociedad.

Dal punto di vista delle statistiche interne, l’Osasuna ha segnato in tutte le 17 partite disputate in casa, mentre la solidità difensiva dei madrileni si conferma con soli 13 gol subiti in 17 trasferte (seconda miglior difesa esterna del campionato).

Per quanto riguarda il pronostico, le percentuali vedono:

Vittoria Atletico Madrid : 61%

: 61% Pareggio : 22%

: 22% Vittoria Osasuna : 17%

: 17% Probabilità Over 2.5 : 60%

: 60% Entrambe le squadre a segno: 58%

Le quote proposte per alcuni risultati esatti segnalano l’1-1 a 6.50, lo 0-1 per l’Atletico a 7.00 e l’1-2 a 9.00.

In sintesi, questa partita si preannuncia equilibrata ma con un leggero favore per la formazione ospite, forte della tradizione e di una rosa più completa.

L’attenzione sarà rivolta anche al duello tra bomber: Budimir per l’Osasuna e Sorloth per l’Atletico Madrid. I navarresi dovranno sfruttare il fattore campo per coltivare il sogno europeo, mentre i madrileni cercheranno di confermare la loro supremazia storica.

Le quote principali vedono i Colchoneros favoriti a 2.10, il segno X a 3.20 e il successo dell’Osasuna a 3.60. L’Over 2.5 è dato a 2.00, mentre il segno Goal si trova a 1.82.

Per restare sempre aggiornato su statistiche, analisi e pronostici delle principali sfide della Liga, consulta regolarmente la nostra sezione dedicata e confronta le tue previsioni con quelle dei nostri esperti!