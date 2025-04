Pronostico Olympiacos-Real Madrid: statistiche e analisi playoff

La fase dei playoff di Eurolega si apre con sfide di altissimo livello, pronte a regalare emozioni e ribaltamenti di fronte. Dopo una stagione regolare intensa, le otto migliori squadre del continente si affrontano in serie che promettono equilibrio e spettacolo, con diversi protagonisti e statistiche che rendono ogni pronostico una sfida interessante. L’attenzione è tutta sulle condizioni fisiche degli atleti e sulle recenti prestazioni delle squadre, elementi che possono fare la differenza nei momenti decisivi.

Olympiacos tra solidità difensiva e la voglia di rivincita

La serie tra Olympiacos e Real Madrid rappresenta uno dei duelli più attesi di questi playoff. I greci, forti del primo posto in classifica, si presentano con una rosa rafforzata dal ritorno di Vezenkov e dall’aggiunta di Fournier. La squadra allenata da Bartzokas vanta il secondo miglior net rating del torneo e il miglior differenziale punti d’Europa, sintomo di equilibrio tra attacco e difesa. Importante anche il rendimento esterno: 11 vittorie su 17 gare lontano dal Pireo, segnale di grande affidabilità.

Olympiacos: difesa solida, attacco potenziato, ottima forma fuori casa.

difesa solida, attacco potenziato, ottima forma fuori casa. Real Madrid: migliore difesa del torneo ma attacco in difficoltà, con soli 112 punti su 100 possessi.

migliore difesa del torneo ma attacco in difficoltà, con soli 112 punti su 100 possessi. La squadra spagnola ha brillato in casa (13-4), ma ha faticato in trasferta (7-10).

L’ultimo ko contro Paris ha acceso un campanello d’allarme, evidenziando difficoltà di coesione e continuità.

Squadra Net Rating Vittorie in Trasferta Rating Offensivo Olympiacos 2° 11/17 Equilibrato Real Madrid — 7/17 Quintultimo

Momento chiave per Campazzo, leader indiscusso dei blancos, chiamato a trascinare la squadra insieme a Hezonja, Tavares e Musa. Vincere almeno una gara al Pireo sarà fondamentale per mantenere vive le speranze di qualificazione. L’Olympiacos cerca invece la rivincita dopo le sconfitte subite nelle ultime edizioni proprio dai madrileni, puntando su solidità e spirito di rivalsa.

La sfida appare equilibrata, ma i favori del pronostico sono leggermente dalla parte dei greci, complice la maggiore continuità e la spinta del pubblico di casa.

In sintesi, la sfida tra Olympiacos e Real Madrid promette battaglia fino all'ultimo possesso. Le quote dei principali siti scommesse vedono l'Olympiacos favorito per il passaggio del turno, con un possibile risultato di 3-1 secondo molti analisti. Tuttavia, la storia recente insegna che tutto può accadere quando si affrontano due squadre di questa caratura.