Pronostico Nottingham Forest-Brentford: statistiche e quote top

La sfida tra Nottingham Forest e Brentford, in programma per la trentaquattresima giornata di Premier League, si preannuncia come uno degli appuntamenti cruciali di questa fase finale di campionato. Dopo la recente eliminazione in semifinale di FA Cup per mano del Manchester City, il Nottingham è chiamato a rialzarsi subito. L’obiettivo principale resta la corsa verso la qualificazione in Champions League, traguardo ancora possibile grazie a una classifica estremamente corta nelle posizioni di vertice.

Statistiche e motivazioni: il Nottingham all’assalto del terzo posto

Con 60 punti raccolti finora, il Nottingham Forest si trova attualmente fuori dalla zona Champions, ma una vittoria contro il Brentford potrebbe catapultare la squadra addirittura al terzo posto, alle spalle dell’Arsenal. L’importanza della gara è amplificata dal fatto che il Brentford, avversario di giornata, ha ormai esaurito le proprie ambizioni stagionali: la permanenza in massima serie è già assicurata e l’accesso alle competizioni europee è fuori portata. Il calendario favorisce quindi il Nottingham, spinto dal desiderio di riscatto dopo la cocente delusione di Wembley e dalla necessità di non perdere terreno nella corsa all’Europa.

Nottingham Forest : 60 punti, fuori dalla zona Champions ma a un passo dal sogno.

: 60 punti, fuori dalla zona Champions ma a un passo dal sogno. Brentford : stagione senza più obiettivi, posizione di classifica stabile.

: stagione senza più obiettivi, posizione di classifica stabile. Motivazioni alle stelle per i padroni di casa: un successo cambierebbe la classifica.

Per chi intende seguire la partita, il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e disponibile anche in streaming su Sky Go e NOW.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Brentford dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1: Flekken; Kayode, Collins, van der Berg, Lewis-Potter; Norgaard, Yarmolyuk; Mbeumo, Damsgaard, Schade; Wissa. Il possibile risultato finale indicato dagli esperti è 2-1 per i padroni di casa.

Alla luce delle motivazioni e del diverso stato d’animo delle due squadre, il Nottingham Forest parte favorito contro un Brentford ormai privo di pressioni. Le quote proposte dai principali bookmaker riflettono questa situazione, con la vittoria del Nottingham leggermente avvantaggiata. Interessanti anche i bonus di benvenuto offerti dagli operatori per chi desidera approfittare di questa giornata di Premier League.

