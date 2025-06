Pronostico Napoli: statistiche e quote sui nuovi attaccanti

L’attuale sessione di calciomercato vede Napoli protagonista assoluto nella ricerca di nuovi rinforzi per il reparto offensivo. Dopo alcune operazioni già concluse, l’attenzione della dirigenza partenopea si è spostata su nomi di rilievo internazionale, con l’obiettivo di rinforzare ulteriormente la squadra in vista della prossima stagione. In questo scenario, il mercato degli attaccanti si sta rivelando particolarmente acceso, sia per le possibili trattative che per le relative quotazioni sui principali siti di scommesse sportive.

Le statistiche di Jonathan David e le attuali quote sul suo arrivo al Napoli

Al centro delle attenzioni di Napoli c’è Jonathan David, autore di una brillante stagione con il Lille in Ligue 1, coronata da ben 16 reti. Questa performance lo rende uno dei profili più ambiti del mercato estivo. Secondo le principali piattaforme di scommesse:

L’approdo di David al Napoli viene quotato a 1,85, segnale di una trattativa considerata molto probabile.

al viene quotato a 1,85, segnale di una trattativa considerata molto probabile. Un altro nome caldo è quello di Darwin Núñez del Liverpool , reduce da una stagione sotto le aspettative: il suo trasferimento ai campioni d’Italia si gioca a 2,50 su Sisal e 4,00 su Snai.

del , reduce da una stagione sotto le aspettative: il suo trasferimento ai campioni d’Italia si gioca a 2,50 su Sisal e 4,00 su Snai. Tra le possibili sorprese spicca Ademola Lookman dell’Atalanta, valutato tre volte la posta, sintomo di un’operazione possibile ma non semplice.

Non mancano suggestioni come Alejandro Garnacho del Manchester United, dato a quota 4,00. Tuttavia, la trattativa più avanzata sembra quella per Lookman, per il quale il Napoli avrebbe già proposto 45 milioni di euro, a fronte di una richiesta di almeno 50 da parte dell’Atalanta. Gli accordi con il calciatore sarebbero già stati raggiunti, ma resta da trovare l’intesa tra i club.

Tra i nomi circolati nelle ultime ore emerge anche la possibilità di un arrivo di Jack Grealish dal Manchester City, complice una stagione difficile e il recente allontanamento dal gruppo in occasione del Mondiale per Club. Tuttavia, il tecnico Guardiola non ha confermato né smentito le voci, lasciando aperta ogni ipotesi.

In sintesi, il Napoli si conferma protagonista del mercato, puntando su attaccanti di grande livello per continuare a competere ai massimi livelli. Le quote offerte dai bookmaker riflettono la complessità e le possibilità delle diverse trattative: David a 1,85, Núñez tra 2,50 e 4,00, Lookman a 3,00 e Garnacho a 4,00. Segui le nostre analisi per restare sempre aggiornato sulle trattative e sulle migliori opportunità di scommessa legate al calciomercato!