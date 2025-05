Pronostico Napoli-Genoa: statistiche e numeri di Lukaku

Il finale di stagione di Serie A si avvicina e l’attenzione degli appassionati si concentra sulle ultime decisive sfide. In particolare, riflettori puntati su Romelu Lukaku e il suo ruolo fondamentale nel Napoli, impegnato contro Genoa, Parma e Cagliari nelle prossime tre partite. Le statistiche dell’attaccante belga contro queste squadre alimentano le speranze dei tifosi partenopei e promettono una chiusura di campionato ricca di emozioni.

Statistiche impressionanti di Lukaku contro Genoa, Parma e Cagliari

Analizzando il rendimento di Lukaku contro le prossime avversarie del Napoli, emergono dati che fanno sognare i tifosi:

Contro il Genoa : 7 gol in 7 presenze, una media realizzativa da vero fuoriclasse.

: 7 gol in 7 presenze, una media realizzativa da vero fuoriclasse. Contro il Parma : 2 gol in 4 partite, inclusa una rete all’esordio con la maglia del Napoli all’andata.

: 2 gol in 4 partite, inclusa una rete all’esordio con la maglia del all’andata. Contro il Cagliari: 7 gol in 8 partite, dato che conferma la sua efficacia.

Complessivamente, Lukaku ha realizzato 16 reti contro queste tre squadre in carriera, un bottino che testimonia il suo grande feeling con queste compagini. Nelle 19 sfide totali contro Genoa, Parma e Cagliari, il belga ha raccolto ben 16 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta (contro il Genoa nella scorsa stagione con la Roma).

L’apporto di Lukaku al Napoli non si limita solo ai gol: quest’anno ha già firmato 12 reti e 9 assist in campionato. L’ultimo sigillo risale al 3-0 sull’Empoli, dove è stato protagonista anche come uomo assist. Nelle successive tre partite contro Monza, Torino e Lecce non è riuscito a trovare la via del gol, ma il suo contributo resta fondamentale per la squadra. Ora, nelle ultime tre gare, il Napoli si affida a lui per raggiungere l’obiettivo: basterebbero due vittorie e un pareggio per laurearsi campione d’Italia, indipendentemente dai risultati dell’Inter.

Da segnalare anche il confronto con la scorsa stagione: con la Roma, Lukaku ha chiuso a quota 13 reti e 3 assist. Gli manca solo una marcatura per uguagliare quel bottino, ulteriore stimolo per queste decisive sfide.

In sintesi, il Napoli si presenta agli ultimi appuntamenti della stagione con una statistica favorevole e la consapevolezza di poter contare su un Lukaku in cerca di conferme. Le quote delle scommesse riflettono fiducia nei partenopei, considerando il rendimento passato dell’attaccante belga contro Genoa, Parma e Cagliari. Sarà interessante vedere se questi numeri troveranno riscontro sul campo.

