Pronostico Musetti-Draper: statistiche e quote per la semifinale

La semifinale del Masters 1000 di Madrid vede protagonisti due giovani talenti del tennis mondiale: Lorenzo Musetti e Jack Draper. Dopo aver superato avversari di livello nei turni precedenti, entrambi i giocatori arrivano a questa sfida con una condizione fisica e mentale eccellente. La partita non rappresenta solo la possibilità di accedere alla finale, ma anche l’occasione per Musetti di riscattare i precedenti negativi contro il britannico.

Statistiche e precedenti: il cammino di Musetti e Draper a Madrid

Il confronto tra Lorenzo Musetti e Jack Draper promette spettacolo, anche alla luce dei risultati ottenuti dai due tennisti nei turni precedenti del torneo spagnolo. Entrambi sono arrivati in semifinale senza cedere nemmeno un set ai rispettivi avversari, dimostrando solidità e un’ottima forma sulla terra rossa.

Musetti ha sconfitto, nell’ordine, Etcheverry , Tsitsipas , De Minaur e Diallo senza perdere un set.

ha sconfitto, nell’ordine, , , e senza perdere un set. Draper ha eliminato anche due italiani: Berrettini (ritiratosi dopo il primo set) e Arnaldi, infliggendogli addirittura un 6-0 nel primo parziale.

Il bilancio degli scontri diretti è però favorevole al britannico: Draper conduce 3-0 nei precedenti ufficiali contro Musetti, avendo vinto alle Next Gen ATP Finals 2022, a Sofia nel 2023 e a Vienna nel 2024, senza mai concedere un set.

Nonostante questi dati, ci sono ragioni per essere ottimisti sul conto dell’azzurro. Musetti ha vinto 10 partite su 11 sulla terra rossa in stagione e, in caso di successo, potrebbe eguagliare una statistica che vede protagonista solo Rafa Nadal: raggiungere la finale sia a Monte-Carlo che a Madrid nello stesso anno. Inoltre, l’ingresso nella Top 10 del ranking ATP gli ha dato ulteriore fiducia.

La semifinale si giocherà venerdì 2 maggio dalle ore 20:00 al Manolo Santana Stadium, dopo la sfida di doppio femminile e l’altra semifinale tra Cerundolo e Ruud.

Le quote delle principali agenzie vedono leggermente favorito Draper: il suo successo si trova a 1,55 su Gazzabet e 1,52 su Sisal, mentre quello di Musetti è quotato a 2,55 su Gazzabet e Snai. Interessante anche la quota per il successo di Musetti per 2 set a 1, fissata a 5,25 su Sisal e Snai.

In conclusione, la sfida tra Musetti e Draper rappresenta un appuntamento imperdibile per gli appassionati di tennis e per chi segue le statistiche e i pronostici. Le quote riflettono l’equilibrio e l’incertezza di un match che si annuncia combattuto, con il britannico leggermente avanti nei favori dei bookmaker. Tuttavia, le recenti prestazioni di Musetti sulla terra rossa lasciano aperta ogni possibilità. Consulta sempre le nostre analisi e scopri le tendenze dei pronostici più aggiornati sulle grandi sfide del tennis internazionale!