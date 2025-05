Pronostico MotoGP Le Mans: statistiche e favoriti del GP Francia

La stagione 2025 della MotoGP entra nel vivo e il prossimo appuntamento, il Gran Premio di Francia sul celebre Bugatti Circuit di Le Mans, promette emozioni e colpi di scena. Con una classifica ancora apertissima e numerosi piloti in grado di contendersi la vittoria, l’evento francese si conferma uno dei più attesi dagli appassionati e dagli addetti ai lavori. L’importanza di questo appuntamento cresce anche per via delle statistiche e dei risultati recenti che stanno ridisegnando gli equilibri tra i protagonisti del campionato.

MotoGP Le Mans: statistiche e protagonisti del GP di Francia

Il Gran Premio di Francia si terrà sullo storico Bugatti Circuit di Le Mans, una pista che mette alla prova piloti e moto con le sue 14 curve (9 a destra e 5 a sinistra), una lunghezza di 4,19 km e un rettilineo principale di 674 metri. L’edizione 2025 vede una classifica mondiale sorprendente, con Alex Marquez in vetta grazie alla vittoria a Jerez e a una grande costanza, seppur con un solo punto di margine sul fratello Marc, otto volte iridato e dominatore delle Sprint. Pecco Bagnaia, vincitore ad Austin, rimane in corsa per il titolo con un distacco limitato di 20 punti, nonostante un avvio di stagione al di sotto delle aspettative.

La Ducati ha l’opportunità storica di superare il record di 22 vittorie consecutive, eguagliato a Jerez, che apparteneva alla Honda ai tempi della 500cc.

Fabio Quartararo rappresenta la speranza francese: dopo il podio e la pole in Spagna, il pilota Yamaha punta a confermare i progressi della M1, anche grazie a un nuovo motore testato a Jerez.

Le condizioni fisiche di Franco Morbidelli e l'assenza di Jorge Martin generano incertezza, mentre la KTM di Maverick Vinales si dimostra competitiva dopo le ultime prestazioni.

Il weekend francese prevede alcune novità anche dal punto di vista del programma: la MotoE farà il suo debutto stagionale con qualifiche il venerdì e due gare al sabato, mentre la Sprint MotoGP si disputerà sabato alle 15:00 e la gara principale domenica alle 14:00. Gli appassionati potranno seguire tutte le sessioni in diretta su Sky Sport MotoGP e Now, mentre su TV8 saranno trasmesse in chiaro le qualifiche e la Sprint, con le gare domenicali in differita.

Data Sessione Orario Sabato Sprint MotoGP 15:00 Domenica Gara MotoGP 14:00 (27 giri)

Il GP di Francia si distingue anche per essere uno degli eventi con maggior afflusso di pubblico e per le sue sfide tecniche uniche, che potrebbero influire sull’esito della corsa e della stagione.

In conclusione, il Gran Premio di Francia 2025 si preannuncia ricco di spunti, tra statistiche da record, possibili sorprese e una classifica cortissima che lascia spazio a ogni pronostico. Le quote delle scommesse rispecchiano questa incertezza, con Marc Marquez, Alex Marquez e Bagnaia considerati i principali favoriti, ma attenzione a outsider come Quartararo e Vinales. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime gare della MotoGP!