Pronostico MotoGP: Bagnaia, rimonta possibile contro Márquez?

La stagione 2025 di MotoGP si sta rivelando molto più imprevedibile e combattuta del previsto, con particolare attenzione rivolta a Pecco Bagnaia. Il due volte campione del mondo, che in molti vedevano favorito per un nuovo assalto al titolo, si trova ora a dover inseguire dopo una serie di risultati altalenanti. Il distacco in classifica dal leader Marc Márquez è significativo e le prossime gare saranno decisive per capire se Bagnaia potrà ancora ambire al titolo.

Bagnaia alla rincorsa: statistiche e situazione dopo metà stagione

Analizzando le prestazioni di Bagnaia nel campionato 2025, emergono alcuni dati chiave che spiegano il suo attuale terzo posto in classifica:

Dopo il GP di Aragon , il distacco da Marc Márquez è di ben 93 punti.

, il distacco da è di ben 93 punti. La stagione era iniziata con la vittoria ad Austin , ma le gare successive hanno evidenziato problemi di assetto e costanza.

, ma le gare successive hanno evidenziato problemi di assetto e costanza. Un ritiro a Silverstone e altri piazzamenti fuori dal podio hanno rallentato la sua rincorsa.

e altri piazzamenti fuori dal podio hanno rallentato la sua rincorsa. Alex Márquez, con la Ducati Gresini GP24, è attualmente secondo, davanti allo stesso Bagnaia.

Il cuore della notizia riguarda proprio la difficoltà incontrata dal pilota italiano nel trovare il giusto feeling con la nuova versione della Ducati GP25. Nonostante il lavoro costante degli ingegneri, la maneggevolezza dell’anteriore non è al livello delle aspettative di Bagnaia, che basa il suo stile su frenate aggressive e precisione in ingresso curva. Il confronto con Marc Márquez è impietoso: lo spagnolo si è adattato velocemente alla moto, dominando la classifica con 233 punti grazie a una serie di podi e vittorie, eccezion fatta per Austin.

La stagione, però, non è ancora scritta. Restano 14 GP e alcuni circuiti – come Mugello e Misano – potrebbero favorire il riscatto di Bagnaia. Tuttavia, la rimonta richiede un cambio di passo immediato e la speranza che i fratelli Márquez incorrano in qualche errore o battuta d’arresto. La pressione all’interno del box Ducati è forte, anche per la feroce competizione interna, ma i giochi sono ancora aperti grazie all’imprevedibilità tipica della MotoGP.

La lotta al vertice della MotoGP vede oggi Bagnaia in una posizione complessa, ma non ancora senza speranze. Le quote delle scommesse, nei primi mesi dell’anno favorevoli al campione in carica, sono ora virate su Marc Márquez come favorito per il titolo. Tuttavia, il calendario offre ancora molte opportunità di riscatto e tutto può cambiare da un momento all’altro.

