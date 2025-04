Pronostico Monza Sassuolo Primavera: statistiche e quote chiave

La partita tra Monza e Sassuolo Primavera, in programma il 22 aprile 2025, attira l’attenzione degli appassionati di calcio giovanile e degli osservatori delle dinamiche di classifica. L’incontro non rappresenta solo un crocevia per la salvezza dei biancorossi, ma anche una sfida decisiva per le ambizioni playoff dei neroverdi. In questa fase della stagione, ogni punto può cambiare il destino delle squadre e alimentare discussioni tra tifosi e appassionati di pronostici.

Il Sassuolo Primavera può agganciare il secondo posto: statistiche e quote

La sfida tra Monza e Sassuolo Primavera si preannuncia combattuta e carica di significato. Analizziamo i principali elementi che caratterizzano il match:

Monza occupa attualmente una posizione di metà classifica con 42 punti; dopo i recenti pareggi contro Cremonese e Milan , la squadra cerca il guizzo decisivo per consolidare la propria salvezza.

occupa attualmente una posizione di metà classifica con 42 punti; dopo i recenti pareggi contro e , la squadra cerca il guizzo decisivo per consolidare la propria salvezza. Sassuolo, reduce da una sconfitta casalinga con la Roma, ha l’obiettivo di raggiungere l’Inter al secondo posto. Un successo gli garantirebbe l’accesso aritmetico alle semifinali playoff.

Le probabili formazioni vedono entrambe le squadre schierate con il 3-5-2. Il Monza affida la porta a Mazza, protetto dalla difesa composta da Domanico, Azarovs e Postiglione. A centrocampo spazio a Berretta, Lupinetti e Colombo, con Zanaboni e Nene in attacco. Il Sassuolo risponde con Scacchetti tra i pali, difesa guidata da Corradini, Benvenuti, Di Bitonto e Parlato, mentre la trequarti è affidata a Knezovic e Minta, con Cardascio unica punta.

Le quote delle principali agenzie di scommesse vedono il Sassuolo favorito per la vittoria a 1.95, mentre il successo del Monza è quotato a 3.25 e il pareggio (segno X) a 3.50. Per quanto riguarda i gol, l’Over 2.5 è a quota 1.55, mentre l’Under 2.5 si attesta a 2.25.

Il match tra Monza e Sassuolo Primavera promette emozioni e potrebbe incidere in modo determinante sugli equilibri della classifica. I biancorossi cercano punti vitali per la tranquillità, mentre i neroverdi puntano decisi ai playoff. Le quote favoriscono leggermente gli ospiti, ma il calcio giovanile sa spesso regalare sorprese. Per chi ama seguire queste partite, ricordiamo che la diretta sarà disponibile su Sportitalia. Consulta le nostre analisi e rimani aggiornato su tutte le novità e le statistiche delle prossime sfide Primavera!