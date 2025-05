Pronostico Monza-Atalanta: statistiche, quote e analisi

Il derby lombardo tra Monza e Atalanta si preannuncia come uno degli incontri più significativi della trentacinquesima giornata di Serie A. L’U-Power Stadium sarà teatro di una sfida che potrebbe sancire il destino delle due squadre: da una parte i brianzoli, ormai ad un passo dalla retrocessione, dall’altra i nerazzurri, intenzionati a consolidare la qualificazione alla prossima Champions League. La partita, in programma domenica 4 maggio alle ore 15:00, è carica di attese e motivazioni, sia per i tifosi che per gli appassionati di scommesse sportive.

Statistiche e andamento recente: Atalanta favorita, Monza in crisi

Il confronto tra Monza e Atalanta fotografa due momenti diametralmente opposti. I nerazzurri arrivano alla sfida con 65 punti e una striscia di risultati utili che li ha riportati tra le prime posizioni, mentre i biancorossi sono ultimi con appena 15 punti, reduci da cinque sconfitte consecutive e un solo punto raccolto nelle ultime otto giornate. Storicamente, il bilancio tra le due squadre pende fortemente dalla parte degli orobici: nelle cinque sfide di Serie A dal 2022 a oggi, l’Atalanta ha sempre vinto contro il Monza.

L’ Atalanta è reduce dal pareggio contro il Lecce , ma nelle precedenti gare aveva superato Bologna e Milan con autorità.

è reduce dal pareggio contro il , ma nelle precedenti gare aveva superato e con autorità. Il Monza ha segnato solo quattro reti nelle ultime dieci partite e non trova la vittoria dal 13 gennaio.

ha segnato solo quattro reti nelle ultime dieci partite e non trova la vittoria dal 13 gennaio. Il tridente offensivo di Gasperini potrebbe vedere protagonisti De Ketelaere , Lookman e Retegui , quest’ultimo alla caccia del 25° gol stagionale per superare Inzaghi nella storia del club.

potrebbe vedere protagonisti , e , quest’ultimo alla caccia del 25° gol stagionale per superare nella storia del club. La squadra di Nesta deve fare i conti con una crisi societaria e poche certezze per il futuro, mentre la difesa dovrà contenere una delle migliori offensive del campionato.

Squadra Punti Ultime 5 partite Gol segnati (ultime 10) Atalanta 65 3V 1N 1P 15 Monza 15 0V 0N 5P 4

I bookmaker vedono nettamente favorita l’Atalanta, con quote per la vittoria esterna intorno a 1.20. Le giocate più gettonate riguardano il segno “No Goal” (quota 1.77), la doppia chance X2 abbinata all'”Under 3.5″ e “No Goal” (quote tra 1.92 e 2.25), coerenti con la scarsa prolificità del Monza e la solidità difensiva degli orobici.

In conclusione, il derby lombardo appare segnato dai numeri e dalle motivazioni: l’Atalanta ha tutte le carte in regola per ottenere i tre punti e avvicinare la matematica qualificazione in Champions League, mentre il Monza rischia l’aritmetica retrocessione e un record negativo di punti nella storia della Serie A. Le quote confermano la tendenza, con la vittoria ospite data a 1.20 e la combo “No Goal” tra le più consigliate. Segui i nostri approfondimenti per analisi dettagliate e aggiornamenti sui principali eventi sportivi!