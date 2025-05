Pronostico Modena Reggiana: statistiche e quote del derby emiliano

Il derby tra Modena e Reggiana rappresenta uno degli appuntamenti più sentiti della stagione di Serie B. In programma il 1° maggio 2025 allo Stadio Alberto Braglia, la partita non è solo una sfida regionale, ma anche uno scontro decisivo per le rispettive ambizioni di classifica. Da una parte i gialloblu cercano l’accesso ai playoff, dall’altra i granata lottano per evitare la retrocessione.

Statistiche e situazione in classifica per Modena e Reggiana

L’incontro vede il Modena attualmente in nona posizione con 44 punti, a pari merito con Bari e Cesena, ma fuori dalla zona playoff solo per differenza reti. Gli ultimi risultati sono incoraggianti, in particolare il successo esterno contro il Bari, che ha rilanciato le ambizioni dei “canarini” di approdare in Serie A. Di seguito un riepilogo della situazione delle due squadre:

Modena : 9° posto, 44 punti, reduce da una vittoria importante in trasferta.

: 9° posto, 44 punti, reduce da una vittoria importante in trasferta. Reggiana: 18° posto, 35 punti, in piena lotta salvezza.

La Reggiana si trova infatti a pari punti con Cittadella, appena dietro a Sampdoria e Brescia, ma con la possibilità di agganciare Salernitana, Mantova e Sudtirol, tutte nel giro di pochi punti.

Squadra Punti Modena 44 Reggiana 35

Le formazioni probabili vedono il Modena schierato con il 3-4-2-1 e la Reggiana con il 4-3-3, moduli che riflettono le diverse esigenze tattiche delle due squadre.

La notizia principale riguarda proprio l’importanza della posta in palio: il Modena punta a sfruttare il fattore campo per avvicinare la zona playoff, mentre la Reggiana necessita almeno di un pareggio per mantenere vive le speranze di salvezza. Le quote delle principali agenzie di scommesse indicano i padroni di casa come favoriti: il segno 1 (vittoria Modena) è quotato a 1.95, il pareggio a 3.00 e il successo ospite addirittura a 4.50.

In conclusione, il derby emiliano tra Modena e Reggiana si preannuncia carico di tensione, con entrambe le squadre motivate da obiettivi cruciali. Le quote favoriscono il Modena, ma l'incertezza tipica dei derby potrebbe riservare sorprese.