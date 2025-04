Pronostico Modena-Cesena: analisi, statistiche e migliori quote

Il derby Modena-Cesena, valido per la trentaquattresima giornata di Serie B, si preannuncia come una delle sfide più importanti per la corsa ai playoff. Entrambe le squadre si trovano in una posizione di classifica che permette ancora di sognare la post-season, ma ogni punto ora ha un peso fondamentale. La partita, in programma lunedì alle 17:30 allo stadio Braglia di Modena, sarà seguita con grande attenzione sia dagli appassionati sia dagli addetti ai lavori.

Modena e Cesena: statistiche e risultati recenti a confronto

Analizzando il percorso recente delle due squadre si notano dinamiche differenti:

Modena è attualmente decimo in classifica, a soli tre punti dalla zona playoff. Dopo due vittorie consecutive contro Catanzaro e Pisa , è arrivata la battuta d’arresto nel derby contro il Sassuolo .

è attualmente decimo in classifica, a soli tre punti dalla zona playoff. Dopo due vittorie consecutive contro e , è arrivata la battuta d’arresto nel derby contro il . Cesena si trova all’ottavo posto, l’ultimo utile per i playoff, ma è reduce da una serie di quattro pareggi nelle ultime cinque gare. L’ultima vittoria della squadra risale a inizio marzo.

Entrambe le squadre hanno mostrato alcune fragilità difensive: il Modena non registra un “clean sheet” da febbraio e il Cesena ha mantenuto la porta inviolata solo una volta nelle ultime cinque partite. Nel match d’andata, a settembre, lo spettacolo non è mancato: la sfida terminò 2-2.

Le probabili formazioni vedono il Modena schierato con il 3-4-2-1 e il Cesena con il 3-4-1-2. Tra i protagonisti si segnalano Pedro Mendes per i padroni di casa e il duo Antonucci-Shpendi tra gli ospiti. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e su Amazon Prime Video tramite il canale della Lega B.

Per quanto riguarda le quote, il segno “Gol” (entrambe le squadre a segno) è quotato a 1.87 su Goldbet e Lottomatica, mentre il “Multigol 2-4” viene proposto a 1.55 su diverse piattaforme. Questi dati riflettono l’atteso equilibrio e la probabilità di una gara con almeno una rete per parte.

In sintesi, Modena e Cesena si giocano una fetta importante della stagione, con il sogno playoff ancora vivo per entrambe. La gara promette gol e spettacolo, confermato dalle statistiche recenti e dalle quote proposte dai principali operatori. Segui le nostre analisi per non perderti tutti gli sviluppi e confronta le tue previsioni con le statistiche dei nostri esperti!