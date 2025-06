Pronostico Milan-Vlahovic: statistiche e quote sul trasferimento

Il calciomercato estivo si sta infiammando e tra le trattative più discusse degli ultimi giorni c’è l’ipotesi di un trasferimento di Dusan Vlahovic al Milan. La dirigenza rossonera, alle prese con la costruzione di una squadra competitiva per la prossima stagione e il ritorno in Champions League, guarda con interesse alla situazione del centravanti serbo. In un contesto in cui le cessioni potrebbero finanziare nuovi acquisti, il nome di Vlahovic sta guadagnando sempre più attenzione sia tra gli addetti ai lavori che tra gli appassionati di scommesse sportive.

Quote e statistiche: Vlahovic, il possibile nuovo leader dell’attacco rossonero

Negli ultimi giorni, le speculazioni sul futuro di Dusan Vlahovic si sono intensificate, influenzando anche il mondo delle scommesse. Il Milan si trova infatti in una fase di profonda ristrutturazione offensiva: dopo il rientro di Tammy Abraham alla Roma e la probabile partenza di Luka Jovic, l’unico centravanti a disposizione di Massimiliano Allegri resterebbe Santiago Gimenez. Da qui l’esigenza di assicurarsi un attaccante esperto e prolifico, ruolo che Vlahovic potrebbe ricoprire alla perfezione.

Secondo quanto riportato dai principali operatori del settore, le quote relative al trasferimento di Vlahovic al Milan hanno subito un notevole ribasso. Ecco le principali offerte aggiornate al 1 settembre:

Snai: quota 5.00

Sisal: quota 2.75

Gazzabet: quota 2.75

Questi valori testimoniano l’interesse concreto del Milan e la convinzione degli operatori che la trattativa possa andare a buon fine. Il nodo principale resta l’ingaggio elevato del giocatore serbo, il cui stipendio attuale lo rende il più pagato della Serie A con 12 milioni di euro a stagione. Per vestire la maglia rossonera, Vlahovic dovrebbe accettare un significativo ridimensionamento del suo contratto, magari spalmando la cifra su più anni.

Non va dimenticato che Vlahovic ha già lavorato con Allegri alla Juventus, un fattore che potrebbe facilitare l’inserimento e la gestione tecnica in caso di trasferimento. Il direttore sportivo Igli Tare sta valutando tutte le opzioni per affiancare un centravanti di livello a Gimenez e riportare il Milan ai vertici del calcio europeo.

In conclusione, il possibile approdo di Dusan Vlahovic al Milan rappresenta uno dei temi più caldi del calciomercato. Le quote suggeriscono una crescente fiducia nella riuscita della trattativa, con valori che oscillano tra 2.75 e 5.00 presso i principali bookmaker. Resta da vedere se le parti riusciranno a trovare un accordo economico che soddisfi tutte le esigenze.

