Pronostico Milan-Inter femminile: statistiche e analisi derby

Il derby femminile tra Milan e Inter si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella stagione 2024/2025. Le due squadre meneghine hanno già dato vita a tre incontri molto equilibrati in questa annata, tutti conclusi in parità. L’attenzione degli appassionati è ora rivolta alla sfida del 26 aprile, che promette emozioni e potenziali sorprese, specie considerando la posta in palio sia in termini di classifica che di orgoglio cittadino.

Inter femminile favorita ma attenzione ai precedenti pareggi

La stagione in corso ha mostrato una Inter femminile capace di alternare prestazioni convincenti a momenti meno brillanti. Dopo una serie negativa di risultati, culminata in due pareggi e due sconfitte contro Roma e Fiorentina, le nerazzurre hanno ritrovato fiducia con una vittoria di prestigio contro la Juventus (3-2). Attualmente, l’Inter occupa il secondo posto nella Poule Scudetto a quota 10 punti dalla capolista Juventus, ma con un margine ridotto di un solo punto sulla Roma.

Per quanto riguarda i precedenti stagionali, ecco un riepilogo:

3-3 nell’ultimo confronto di marzo, con l’ Inter sempre in vantaggio ma raggiunta dal Milan grazie a due autogol e la rete di Ijeh

sempre in vantaggio ma raggiunta dal grazie a due autogol e la rete di 1-1 nei due precedenti incontri di inizio stagione

Il Milan femminile, pur trovandosi attualmente all’ultimo posto della mini classifica della Poule Scudetto, ha mostrato solidità: nelle ultime cinque gare sono arrivati tre pareggi e due vittorie, tra cui uno spettacolare 5-3 contro la Fiorentina. In evidenza tra le rossonere la bomber Ijeh (6 reti stagionali) e la giovane Arrigoni, autrice di 3 gol. Mascarello e Renzotti stanno crescendo come punti fermi a centrocampo e tra le giovani promesse.

Secondo i principali operatori del settore, l’Inter parte favorita, complice una posizione di classifica migliore e un organico solido. Tuttavia, la storia recente dei derby suggerisce prudenza: i tre pareggi stagionali testimoniano l’imprevedibilità di questa sfida.

Il prossimo derby tra Milan e Inter femminili si prospetta ancora una volta combattuto e ricco di spunti. I pronostici danno leggermente favorita l’Inter, ma la tradizione dei pareggi stagionali invita a non sottovalutare il Milan. Le quote proposte dagli operatori riflettono questo equilibrio: Inter con quote più basse per la vittoria, Milan con possibilità di sorpresa e pareggio molto considerato dagli analisti.

