Pronostico Meta Catania-MoMap Napoli: statistiche e analisi

La finale scudetto di Serie A Futsal sta per vivere il suo secondo atto con una delle sfide più attese della stagione: Meta Catania e MoMap Napoli si preparano a scendere di nuovo in campo al PalaCatania, sold out in poche ore. L’incontro non è solo la celebrazione di un campionato avvincente, ma rappresenta anche il crocevia decisivo per le ambizioni di entrambe le squadre, con i rossazzurri che cercano il secondo scudetto e i partenopei pronti a sovvertire i pronostici.

Meta Catania favorita, ma attenzione alla reazione MoMap Napoli

La Meta Catania arriva a gara-2 con il vantaggio della vittoria in trasferta nella prima partita e la possibilità di chiudere i giochi tra le mura amiche. Il successo nella gara d’esordio, seppur maturato al termine di una sfida combattuta, ha messo in luce la solidità della formazione allenata da Juanra, che può nuovamente contare su Timm e Salamone rientrati dalla squalifica. Tuttavia, mancheranno ancora Dian Luka e probabilmente Anas.

Meta Catania si presenta con due titoli stagionali già conquistati (tra cui la Supercoppa Italiana ).

si presenta con due titoli stagionali già conquistati (tra cui la ). La formula della finale prevede una serie al meglio delle tre gare: chi vince due partite si aggiudica lo scudetto.

In caso di parità dopo i tempi regolamentari, sono previsti supplementari e, se necessario, i rigori.

La direzione di gara sarà affidata a Martina Piccolo (Padova), Marco Moro (Latina) e Andrea Cini (Perugia).

La squadra di Colini, invece, dovrà rinunciare ancora a Salas e De Gennaro, assente per squalifica dopo l’espulsione in gara-1. Non saranno della partita neppure il viceallenatore Nicola Ferri e il match-analyst Cristian Cipollini. Nonostante ciò, il capitano Nando Perugino ha assicurato in conferenza stampa che il MoMap Napoli darà il massimo per allungare la serie fino a gara-3, prevista sempre al PalaCatania il 29 giugno qualora gli azzurri dovessero vincere.

Il cammino nei playoff è stato intenso per entrambe le formazioni. Ecco una rapida panoramica degli ultimi risultati:

Fase Risultato Meta Catania Risultato MoMap Napoli Quarti vs Sandro Abate 3-2 d.t.s. vs Fortitudo Pomezia 4-1 Semifinali vs Ecocity Genzano 8-5 d.t.s. vs Feldi Eboli 4-3 Finale gara-1 Vittoria 2-0 Sconfitta 0-2

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio e sul canale YouTube di Sky Sport, offrendo così agli appassionati la possibilità di seguire ogni istante di questa sfida avvincente.

L’attesa per gara-2 della finale scudetto tra Meta Catania e MoMap Napoli è altissima. I rossazzurri possono chiudere la serie e festeggiare il tricolore davanti al proprio pubblico, mentre gli azzurri puntano a riaprire tutto e portare la sfida allo spareggio decisivo. Le quote delle principali piattaforme vedono favorita la squadra di casa, ma il futsal ha spesso riservato sorprese e tutto può ancora accadere.

Segui i nostri approfondimenti per restare aggiornato sugli sviluppi e sulle analisi più dettagliate delle finali scudetto di futsal!