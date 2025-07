Pronostico Medvedev-Moutet: statistiche e analisi ATP Washington

Il torneo ATP 500 di Washington si avvicina alle sue fasi decisive e l’attenzione di appassionati e analisti si concentra ora su uno dei quarti di finale più attesi: l’incontro tra Daniil Medvedev e Corentin Moutet. Dopo una giornata sfortunata per i tennisti italiani, eliminati da Fritz e Tiafoe, il tabellone offre una sfida dal grande fascino tra il russo, ex finalista nel 2019, e il sorprendente francese, protagonista di un percorso inatteso. Questo match promette equilibrio e spettacolo, con possibili risvolti importanti anche in chiave ranking ATP e scommesse.

Medvedev in cerca di riscatto: statistiche e percorso nel torneo

Daniil Medvedev, attualmente numero 14 del mondo, arriva a questo appuntamento dopo un periodo privo di titoli e caratterizzato da una certa incostanza, culminata con l’uscita dalla top-10. Nonostante ciò, a Washington il russo sembra aver ritrovato alcune delle sue migliori qualità, soprattutto al servizio. Nel match di debutto contro Reilly Opelka ha dovuto rimontare un set di svantaggio, chiudendo poi 3-6, 7-5, 6-1, mentre negli ottavi di finale ha superato agevolmente Wu Yibing con un doppio 6-3. I dati al servizio sono particolarmente incoraggianti: ben 11 ace e il 93% di punti vinti con la prima palla nell’ultimo incontro. Questi numeri confermano che il cemento rimane la superficie ideale per il gioco di Medvedev. Il russo punta così a raggiungere per la seconda volta la semifinale in questo torneo, dove potrebbe ritrovare avversari di livello come Tiafoe o Thompson. L’andamento delle quote scommesse vede Medvedev favorito, grazie all’esperienza e alla solidità mostrata nei turni precedenti, ma il match resta aperto a sorprese.

Dall’altra parte della rete, Corentin Moutet si presenta come la vera sorpresa di questa edizione. Il tennista francese, attualmente fuori dai primi 70 del ranking, era stato eliminato nelle qualificazioni, ma è rientrato in tabellone come Lucky Loser per il forfait di Holger Rune. Da lì, Moutet ha costruito un cammino notevole, eliminando prima Alexander Muller (6-0, 6-1) e poi il detentore del titolo Daniel Evans (6-2, 7-6). La sua versatilità e la capacità di adattarsi alle diverse situazioni hanno rappresentato un valore aggiunto, tanto da consentirgli di raggiungere il miglior risultato in carriera in un ATP 500.

Il match tra Medvedev e Moutet si preannuncia dunque particolarmente interessante sia per gli appassionati che per chi segue le statistiche e i pronostici. Le quote vedono favorito il russo, ma il momento positivo del francese lascia aperta la possibilità di un risultato a sorpresa. Segui tutti i nostri aggiornamenti per scoprire come proseguirà il cammino dei protagonisti e non perdere le analisi sulle prossime sfide di Washington!