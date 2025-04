Pronostico Marsiglia-Brest: statistiche e migliori quote Ligue 1

Il prossimo incontro tra Marsiglia e Brest, valido per la trentunesima giornata della Ligue 1, promette di essere una sfida cruciale per la corsa al secondo posto in classifica. Con una posizione di vantaggio rispetto agli avversari, la formazione di casa punta a consolidare la propria presenza in zona Champions League. L’interesse attorno alla partita è alimentato sia dalla posta in palio per il Marsiglia che dalla situazione tranquilla del Brest, ormai salvo e lontano dai rischi di retrocessione.

Statistiche e motivazioni: il Marsiglia favorito contro il Brest

Analizzando i dati più recenti, il Marsiglia si presenta all’appuntamento dopo aver raccolto vittorie importanti, nonostante qualche battuta d’arresto nelle ultime cinque gare. Attualmente secondo in classifica, la squadra guidata da De Zerbi ha le carte in regola per mantenere la posizione almeno fino alla prossima giornata. Il Brest, invece, ha vissuto un periodo positivo con quattro risultati utili nelle ultime cinque uscite, assicurandosi la permanenza in Ligue 1 con largo anticipo.

Marsiglia : 2° posto in classifica, reduce da una vittoria contro il Montpellier

: 2° posto in classifica, reduce da una vittoria contro il Brest : Difesa tra le più battute del campionato con 49 gol subiti

: Difesa tra le più battute del campionato con 49 gol subiti Ultimi 5 incontri: Marsiglia 3 vittorie, Brest 4 risultati utili

La differenza tecnica tra le due squadre è evidente, soprattutto considerando il potenziale offensivo dei padroni di casa e le difficoltà difensive degli ospiti. Il Marsiglia ha dimostrato una certa facilità nel trovare la via del gol, mentre il Brest, nonostante una situazione di classifica serena, ha faticato a mantenere la porta inviolata. Le probabili formazioni vedono il Marsiglia schierato con un 4-2-3-1 che valorizza la spinta offensiva, mentre il Brest adotta lo stesso modulo nel tentativo di contenere gli attacchi avversari.

Squadra Modulo Quote vittoria Marsiglia 4-2-3-1 1.47 (Goldbet), 1.45 (Snai) Brest 4-2-3-1 –

La partita, tuttavia, non verrà trasmessa in Italia, poiché nessuna emittente detiene i diritti della Ligue 1 sul territorio nazionale.

In conclusione, il match tra Marsiglia e Brest si preannuncia come un’opportunità importante per i padroni di casa di rafforzare il secondo posto. Le quote dei principali operatori vedono il Marsiglia favorito, con una vittoria valutata tra 1.45 e 1.47. Da segnalare la fragilità difensiva del Brest, che potrebbe favorire una partita ricca di reti.

