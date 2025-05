Pronostico Manchester United-West Ham: statistiche e analisi

La sfida tra Manchester United e West Ham, in programma l’11 maggio 2025 all’Old Trafford, rappresenta un appuntamento di particolare interesse per gli appassionati di Premier League e degli approfondimenti sul mondo delle scommesse sportive. Nonostante entrambe le squadre abbiano vissuto una stagione difficile, la partita offre spunti di riflessione tra statistiche, risultati recenti e possibili sviluppi tattici, con uno sguardo attento alle previsioni degli esperti e alle quote dei principali bookmaker.

Statistiche e precedenti: lo United favorito in casa

La storia recente degli scontri tra Manchester United e West Ham vede i Red Devils nettamente avanti nelle gare disputate all’Old Trafford. Nelle ultime quattro partite casalinghe contro gli Hammers, lo United ha sempre vinto. Tuttavia, all’andata, il West Ham si è imposto 2-1 grazie a un rigore di Bowen nei minuti di recupero, dimostrando che le sorprese non mancano mai in questa sfida.

L’ultimo successo del West Ham all’Old Trafford risale al maggio 2007 (1-0).

Il Manchester United è reduce da una brillante qualificazione alla finale di Europa League , dopo aver segnato sette gol nelle due semifinali contro l’ Atletico Bilbao .

, dopo aver segnato sette gol nelle due semifinali contro l’ . In Premier League, lo United occupa il quindicesimo posto con 39 punti, mentre il West Ham si trova al quartultimo con 37.

Fernandes (United) e Bowen (West Ham) sono i migliori marcatori stagionali delle rispettive squadre.

Entrambe le squadre hanno faticato durante la stagione, collezionando poche vittorie e numerose sconfitte. La difesa del West Ham si è dimostrata particolarmente fragile con 59 reti subite, mentre lo United ha mostrato segnali di crescita soprattutto nelle competizioni europee.

Le formazioni probabili suggeriscono che il tecnico Amorim potrebbe optare per un ampio turnover, in vista della finale europea, mentre il West Ham di Potter cercherà di chiudere la stagione con dignità, magari sfruttando la distrazione degli avversari.

Per quanto riguarda le quote, i principali bookmaker indicano lo United favorito a 1.90, il pareggio a 3.60 e una vittoria esterna degli Hammers a 4.00.

In conclusione, Manchester United-West Ham si presenta come una sfida priva di veri obiettivi di classifica ma ricca di spunti statistici e di pronostico. Le quote suggeriscono un leggero favoritismo per i padroni di casa, ma il recente successo degli Hammers all’andata invita alla cautela. Da monitorare anche le possibili sorprese legate alle scelte di formazione e alla motivazione residua delle due squadre.

Non perderti le ultime analisi: segui la nostra sezione Scommesse per rimanere sempre informato!