Pronostico Manchester United e Chelsea: statistiche e quote

Il calcio europeo vive una stagione dal sapore storico per il movimento inglese, con le principali squadre della Premier League pronte a scrivere una pagina senza precedenti. L’Inghilterra, infatti, ha la concreta possibilità di conquistare tutte e tre le principali competizioni continentali in un’unica annata, un’impresa mai riuscita a nessuna nazione. Sarà l’occasione per testare la solidità e la qualità dei club inglesi, tra pronostici, statistiche e analisi che tengono banco tra appassionati e addetti ai lavori.

Manchester United e Chelsea, statistiche e pronostici verso la storia

Il cammino delle squadre inglesi in Europa si sta rivelando straordinario, con Manchester United e Chelsea assoluti protagonisti nelle rispettive competizioni. Analizzando le ultime prestazioni e le quote dei maggiori operatori, emergono alcuni dati interessanti:

Manchester United ha raggiunto una delle sue migliori versioni stagionali sotto la guida di Ruben Amorin , imponendosi con autorità sul difficile campo dell’ Atletico Bilbao .

ha raggiunto una delle sue migliori versioni stagionali sotto la guida di , imponendosi con autorità sul difficile campo dell’ . La partita, però, non è stata esente da polemiche: l’espulsione di Daniel Viviam ha spianato la strada ai Red Devils , capaci di realizzare due reti in dieci minuti con Bruno Fernandes .

ha spianato la strada ai , capaci di realizzare due reti in dieci minuti con . Non è la prima volta che lo United approfitta di episodi arbitrali: già nei turni precedenti contro Real Sociedad e Lione , i rivali avevano chiuso in inferiorità numerica.

approfitta di episodi arbitrali: già nei turni precedenti contro e , i rivali avevano chiuso in inferiorità numerica. Le quote attuali vedono il Manchester United favorito per il successo in una possibile finale tutta inglese contro il Tottenham .

favorito per il successo in una possibile finale tutta inglese contro il . Intanto il Chelsea si candida a dominare la Conference League dopo la netta vittoria sul Djurgaard, attendendo con fiducia la finale contro la vincente tra Betis e Fiorentina.

Il sogno dell’en-plein inglese resta vivo, seppur le speranze dell’Arsenal si siano ridotte dopo la sconfitta interna contro il Paris Saint Germain. Tuttavia, gli altri club d’Oltremanica sembrano lanciati verso gli appuntamenti più prestigiosi, sostenuti da statistiche incoraggianti e un percorso europeo quasi impeccabile.

In conclusione, la stagione europea potrebbe vedere l’Inghilterra protagonista assoluta, con la prospettiva di portare fino a sei squadre in Champions League grazie ai risultati e al quoziente UEFA. Le quote degli allibratori confermano la fiducia nei club inglesi: Manchester United favorito in Europa League e Chelsea con un piede già in finale di Conference. Resta da vedere se questo scenario storico si concretizzerà: le prossime settimane chiariranno ogni dubbio. Consulta le nostre previsioni, analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!