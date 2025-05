Pronostico Manchester City-Wolverhampton: statistiche e analisi

La Premier League si avvicina alle sue battute finali con una sfida che promette spettacolo e tensione: Manchester City contro Wolverhampton. L’incontro, valido per la trentacinquesima giornata, rappresenta un crocevia fondamentale per le ambizioni europee della squadra di Pep Guardiola e mette di fronte due formazioni che hanno vissuto momenti molto diversi nel corso della stagione, ma che ora condividono una striscia positiva di risultati.

Wolverhampton, striscia vincente e statistiche sorprendenti

La notizia principale di questa settimana riguarda proprio il Wolverhampton, capace di inanellare sei vittorie consecutive, una serie positiva che non si vedeva dal lontano 1970. Un rendimento eccezionale che pone la squadra guidata da Pereira tra le più in forma del momento: nelle ultime dieci partite di Premier League, solo il Liverpool ha raccolto più punti. Nonostante il raggiungimento dell’obiettivo salvezza e l’assenza di ulteriori traguardi concreti, i Wolves non hanno abbassato la guardia, dimostrando solidità difensiva e cinismo in attacco. Questo trend mette in guardia il Manchester City, costretto ad affrontare una squadra libera da pressioni ma con grande entusiasmo.

Dal canto suo, il Manchester City arriva alla partita con otto risultati utili consecutivi tra tutte le competizioni, pur dovendo far fronte all’assenza di Erling Haaland, infortunato. Domenica scorsa, i Citizens hanno superato in semifinale di FA Cup il Nottingham Forest grazie alle reti di Lewis e Gvardiol. In classifica, la squadra di Guardiola è quarta, con un solo punto di vantaggio su Chelsea e Nottingham Forest, ma con un calendario apparentemente favorevole: dopo i Wolves, affronterà squadre già retrocesse o senza reali ambizioni europee.

Le probabili formazioni vedono il Wolverhampton schierato con il 3-4-2-1: José Sa; Doherty, Agbadou, Toti Gomes; Semedo, André, Joao Gomes, Ait-Nouri; Munetsi, Cunha; Strand Larsen.

La sfida tra Manchester City e Wolverhampton promette di essere equilibrata, soprattutto tenendo conto della striscia positiva dei Wolves e delle assenze tra i Citizens. Le quote vedono comunque favoriti i padroni di casa, ma l'entusiasmo della squadra ospite potrebbe riservare sorprese, come già dimostrato nelle ultime settimane.