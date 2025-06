Pronostico Manchester City-Al-Ain: statistiche e analisi top

Il Mondiale per Club 2025 entra nel vivo con la sfida tra Manchester City e Al-Ain, partita decisiva della seconda giornata della fase a gironi. I riflettori sono puntati sulla squadra inglese, chiamata a confermare il buon avvio nel torneo e ad assicurarsi il passaggio agli ottavi di finale. Dopo il successo inaugurale, i ragazzi di Pep Guardiola puntano a una prestazione convincente contro un Al-Ain già messo in difficoltà nel debutto.

Il Manchester City cerca conferme: statistiche e pronostico

La vittoria per 2-0 contro il Wydad Casablanca ha restituito fiducia al Manchester City, deciso a lasciarsi alle spalle una stagione non esaltante. Protagonisti come Phil Foden e Doku hanno subito inciso, mentre Guardiola ha testato nuove soluzioni inserendo in campo elementi come Reijnders e Cherki. Qualche incertezza difensiva, in particolare del giovane Vitor Reis, non ha impedito ai campioni inglesi di mantenere la porta inviolata, anche se il Wydad è riuscito a rendersi pericoloso con 12 tiri verso la porta.L’Al-Ain, invece, è reduce da una pesante sconfitta per 5-0 contro la Juventus e sembra in difficoltà dopo una stagione sottotono rispetto ai fasti della vittoria nella Champions League asiatica 2024. La formazione degli Emirati Arabi deve affrontare la solidità e la profondità della rosa del City in un match che si preannuncia particolarmente ostico.Le statistiche recenti favoriscono nettamente i Citizens:

Una sola sconfitta nelle ultime 14 partite ufficiali

10 vittorie e 3 pareggi nel periodo

Porta inviolata nelle ultime due uscite

In media, più di due gol segnati solo in due delle ultime 10 vittorie

Le quote delle principali agenzie di scommesse confermano il pronostico:

Esito Quote Manchester City vincente 1.08 – 1.07 – 1.03 Pareggio 13.00 – 12.00 – 13.00 Al-Ain vincente 21.00 – 40.00 – 21.00

Alcune tipologie di scommesse suggerite:

“Manchester City vincente senza subire gol” – quota tra 1.32 e 1.48

“Under 3,5 gol” – quota tra 1.73 e 1.80

“Vittoria City al 1° e 2° tempo” – quota tra 1.30 e 1.36

“Multigol 4-6” – quota 2.10

La partita tra Manchester City e Al-Ain, in programma al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta nella notte tra domenica e lunedì, sembra avere un pronostico chiuso. I Citizens sono nettamente favoriti secondo tutte le statistiche e le quote, con la possibilità di vincere senza subire reti e controllando la gara sin dall’inizio. Le opzioni di scommessa suggeriscono una gara con meno di quattro gol, ma non si esclude che il City possa incrementare il proprio bottino contro una difesa in difficoltà.

Resta aggiornato con le nostre analisi e scopri tutte le novità e i pronostici sui principali eventi sportivi internazionali!