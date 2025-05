Pronostico Maestrelli-Paire: statistiche e analisi quarti ATP

Il Challenger ATP di Francavilla al Mare si conferma anche quest’anno un palcoscenico di grande interesse per gli appassionati di tennis e per chi segue da vicino le evoluzioni dei giovani talenti e dei veterani del circuito. La competizione ha dato spettacolo, tra colpi di scena e prestazioni degne di nota, attirando un pubblico numeroso anche in una giornata feriale. Al centro dell’attenzione, la sorprendente rimonta di Francesco Maestrelli e la sfida contro il più esperto Benoit Paire, che promette scintille nei quarti di finale.

Statistiche e performance: Maestrelli protagonista nella rimonta

La giornata al Circolo Tennis Sporting Club di Francavilla al Mare ha visto il giovane toscano Francesco Maestrelli (n.303 ATP) conquistare l’accesso ai quarti di finale grazie a una prova di carattere contro il moldavo Radu Albot (n.277). Dopo un primo set difficile, Maestrelli ha saputo ribaltare l’incontro, imponendosi per 2-6, 6-3, 6-2 in due ore e 14 minuti. Le statistiche sottolineano la qualità del suo servizio: ben 11 ace e il 74% di punti vinti con la prima di servizio, dati che evidenziano la crescita del giovane pisano, già finalista tre anni fa a soli 19 anni.

Benoit Paire (ex n.18 ATP), prossimo avversario di Maestrelli, ha superato il kazako Skatov in due tie-break, sostenuto da un pubblico entusiasta e mostrando lampi del suo celebre tennis spettacolare.

Tra gli altri risultati di giornata spiccano le vittorie di Lajal sull'italiano Jacopo Berrettini (7-5, 7-5), Sanchez Jover su Erhard (6-4, 6-3), Ymer su Karatsev (7-5, 6-0) e Vacherot su Vatutin (6-3, 7-5).

Quarti di finale Programma Lajal vs Sanchez Jover Ore 11:00 Ymer vs Vacherot A seguire Stricker vs Coppejans Non prima delle 15:00 Maestrelli vs Paire Non prima delle 17:00

L’eliminazione di Jacopo Berrettini ha lasciato qualche rimpianto: nel primo set, dopo un avvio in salita, aveva recuperato fino al 5-5, ma il break decisivo di Lajal ha chiuso le speranze dell’azzurro, che ora si concentra sul doppio al Master 1000 del Foro Italico insieme al fratello Matteo.

Il torneo prosegue quindi con grande equilibrio e incertezza, elemento che rende particolarmente interessante l’analisi dei pronostici. I dati favorevoli al servizio di Maestrelli e l’esperienza di Paire promettono un match combattuto: le quote potrebbero leggermente favorire il francese, ma l’italiano ha già dimostrato di poter sorprendere. Segui le nostre analisi per non perderti tutte le novità e i pronostici aggiornati sui prossimi incontri del Challenger di Francavilla al Mare!