Pronostico Liverpool-Milan: statistiche, quote e analisi 2025

Il calcio internazionale torna protagonista con una sfida dal fascino intramontabile: Liverpool e Milan si affrontano il 26 luglio 2025 nell’ambito della tournée asiatica, regalando agli appassionati un appuntamento da non perdere. In campo, due delle squadre più titolate d’Europa, pronte a testare la propria condizione in vista della nuova stagione. L’incontro rappresenta anche un’occasione per valutare le ambizioni del nuovo Milan di Allegri contro i campioni d’Inghilterra guidati da Slot.

Statistiche e precedenti: il Liverpool parte favorito

La partita tra Liverpool e Milan non è solo un prestigioso test amichevole, ma anche una sfida ricca di storia e statistiche interessanti. Negli ultimi confronti ufficiali tra le due squadre:

Il Liverpool ha vinto gli ultimi tre incontri di Champions League contro il Milan , incluso il 3-1 a San Siro nella scorsa stagione.

ha vinto gli ultimi tre incontri di contro il , incluso il 3-1 a nella scorsa stagione. L’ultimo successo del Milan risale alla leggendaria finale di Atene 2007.

Il contesto attuale vede i Reds forti di un recente titolo inglese e di un mercato attivo, con l’arrivo di Ekitike dall’Eintracht Francoforte. I rossoneri, invece, sono reduci da una sconfitta di misura contro l’Arsenal e dal successo ai rigori, ma hanno evidenziato alcune difficoltà offensive.

Il match si disputerà al Kai Tak Sports Park di Hong Kong, con inizio alle 13:30 (ora italiana). Gli analisti delle principali agenzie di scommesse considerano il Liverpool nettamente favorito:

Esito Finale Quote 1 (Liverpool) 1.65 X (Pareggio) 3.70 2 (Milan) 4.80

Quote indicative e soggette a variazioni.

L’attenzione è puntata anche sulle scommesse relative ai goal: la previsione più gettonata è il “No Goal”, sintomo delle difficoltà offensive mostrate dal Milan nella precedente uscita e della solidità difensiva dei Reds.

In conclusione, la sfida tra Liverpool e Milan si preannuncia come un interessante banco di prova per entrambe le squadre. I favori dei pronostici e le quote degli operatori premiano nettamente gli inglesi, sia per il recente stato di forma sia per la profondità della rosa. Il Milan dovrà dimostrare di aver risolto le lacune offensive per poter impensierire i Reds, che partono avanti anche nelle previsioni “Under 2.5” e “No Goal”.

Non perderti le ultime analisi: segui la nostra sezione Scommesse per rimanere sempre informato!