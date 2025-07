Home | Pronostico Levski-Braga: statistiche e quote per la sfida

L’avvicinamento alla fase a gironi dell’Europa League entra nel vivo con il confronto tra Levski e Braga, una sfida che mette di fronte due squadre con ambizioni e storie differenti. Il match d’andata del turno preliminare rappresenta un banco di prova importante soprattutto per i bulgari, chiamati a misurarsi contro una delle formazioni più solide e organizzate del panorama portoghese. La partita, in programma giovedì alle 19:30, promette emozioni e potrebbe già indirizzare il discorso qualificazione.

Statistiche e precedenti: il Braga favorito per la qualificazione

Analizzando le recenti prestazioni delle due squadre, emergono indicazioni chiare su chi parte avvantaggiato: il Braga ha dimostrato una condizione tecnica e tattica superiore, testimoniata anche dalle amichevoli pre-campionato vinte contro avversari di spessore come il Celta Vigo. Di contro, il Levski ha iniziato bene il proprio campionato con una netta vittoria esterna per 5-0 e una serie positiva in precampionato, ma il livello degli avversari affrontati è stato inferiore rispetto a quello che lo attende ora.

Levski : imbattuto in precampionato, vittoria 5-0 all’esordio in campionato.

: imbattuto in precampionato, vittoria 5-0 all’esordio in campionato. Braga : ottime prestazioni nelle amichevoli, successo recente contro il Celta Vigo .

: ottime prestazioni nelle amichevoli, successo recente contro il . Quote vittoria Braga : 1.50 su Goldbet e Lottomatica.

: 1.50 su Goldbet e Lottomatica. Quota segno “GOL” (entrambe a segno): 1.95 su Goldbet e Lottomatica.

Le probabili formazioni vedono il Levski schierare un 4-2-3-1 con Vutsov tra i pali e Sangare terminale offensivo, mentre il Braga opta per un 4-3-3 guidato dal giovane portiere Hornicek e dalla coppia d’attacco Navaro e Horta. La differenza qualitativa sembra pendere nettamente a favore dei portoghesi, che vantano maggiore esperienza internazionale.

Nonostante il buon momento di forma dei bulgari, il Braga viene considerato favorito dagli addetti ai lavori e dai bookmaker, che vedono la squadra portoghese come la candidata principale al passaggio del turno già dopo la gara d’andata.

In conclusione, il duello tra Levski e Braga si preannuncia interessante, ma le quotazioni e le statistiche suggeriscono una probabile affermazione degli ospiti. Il segno “GOL” è da tenere in considerazione, vista la propensione offensiva di entrambe le squadre. Le principali piattaforme danno la vittoria del Braga a 1.50 e la possibilità di entrambe a segno a 1.95.

Consulta le nostre previsioni, analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!