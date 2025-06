Pronostico Lettonia-Albania: statistiche e analisi decisive

Il prossimo incontro tra Lettonia e Albania, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026, si preannuncia come una sfida cruciale per entrambi i team, in particolare per la corsa al secondo posto del gruppo K. La posta in palio è alta: un successo potrebbe rilanciare le ambizioni della squadra di casa o consolidare le speranze degli ospiti di inseguire l’Inghilterra capolista. Il match si giocherà martedì 10 giugno 2025 allo Stadions Skonto di Riga, con fischio d’inizio alle 20:45.

Lettonia e Albania: statistiche a confronto e trend recenti

Entrambe le nazionali arrivano all’appuntamento con un rendimento molto simile nelle ultime dieci partite ufficiali: tre vittorie, due pareggi e cinque sconfitte ciascuna. La Lettonia, guidata da Paolo Nicolato, ha evidenziato difficoltà in fase realizzativa, con appena tre gol segnati nelle ultime sette gare e nessuna vittoria interna nelle ultime tre uscite. Dall’altra parte, l’Albania di Sylvinho mostra maggiore solidità difensiva, avendo mantenuto inviolata la propria porta in quattro delle ultime sei partite e potendo contare su individualità come Broja e Manaj.

Lettonia : 3 punti in 2 partite, ranking FIFA 138, 0,6 gol di media in casa.

: 3 punti in 2 partite, ranking FIFA 138, 0,6 gol di media in casa. Albania: 4 punti in 3 partite, ranking FIFA 66, 1 gol di media in trasferta.

Squadra Vittorie ultime 10 Pareggi Sconfitte Lettonia 3 2 5 Albania 3 2 5

Un aspetto interessante riguarda l’efficacia delle due squadre quando si portano in vantaggio: la Lettonia in casa vince tutte le volte che segna per prima (100%), mentre l’Albania in trasferta ottiene i tre punti solo nel 33% dei casi in cui sblocca il risultato. Inoltre, entrambe le formazioni tendono a partire lentamente, con la Lettonia che non ha mai chiuso in vantaggio il primo tempo nelle ultime sfide e l’Albania che ci riesce raramente (16%).

La classifica del gruppo K vede in testa l’Inghilterra con 9 punti, seguita da Albania (4) e Lettonia (3). Un eventuale successo interno permetterebbe ai lettoni di agganciare gli avversari al secondo posto; viceversa, una vittoria ospite rafforzerebbe il ruolo dell’Albania come principale inseguitrice dei Three Lions.

L’atteso scontro tra Lettonia e Albania offre spunti interessanti anche sul piano delle quote e delle probabilità:

Vittoria Lettonia : 21%

: 21% Pareggio : 29%

: 29% Vittoria Albania: 50%

Altri pronostici:

Under 2.5 : 60%

: 60% X2 (Albania imbattuta): 79%

(Albania imbattuta): 79% NoGoal: 58%

Il risultato più probabile secondo le analisi è lo 0-2 a favore dell’Albania (16%).

In sintesi, la sfida tra Lettonia e Albania si annuncia tirata e potrebbe essere decisa da episodi. L’Albania parte favorita grazie a una difesa solida e a un attacco più incisivo, mentre la Lettonia dovrà sfruttare al massimo il fattore campo. Le quote evidenziano una leggera preferenza per gli ospiti, ma la prudenza è d’obbligo. Segui tutti i nostri approfondimenti per scoprire gli aggiornamenti e le ultime analisi sulle qualificazioni mondiali!