Pronostico Lecce-Napoli: statistiche, analisi e quote Serie A

La 35ª giornata di Serie A offre un confronto ricco di spunti tra Lecce e Napoli, due squadre con obiettivi ben differenti. I padroni di casa sono alla ricerca di punti fondamentali per la salvezza, mentre i partenopei vogliono consolidare il loro primato in classifica e mettere pressione agli avversari diretti. L’incontro si disputerà allo Stadio Via del Mare di Lecce, sabato 3 maggio alle ore 18:00, in un clima di grande attesa.

Statistiche e precedenti: il Napoli punta alla porta inviolata

Negli ultimi scontri tra Lecce e Napoli si evidenziano numeri significativi, soprattutto per quanto riguarda la tenuta difensiva dei partenopei e le difficoltà dei salentini in casa. Ecco alcuni dati chiave:

Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre sfide contro il Lecce in Serie A , raggiungendo la sua seconda miglior serie di “clean sheet” contro squadre attualmente nel massimo campionato.

ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre sfide contro il in , raggiungendo la sua seconda miglior serie di “clean sheet” contro squadre attualmente nel massimo campionato. Il Lecce non vince in casa dal 15 dicembre scorso (2-1 contro il Monza ), collezionando solo tre punti nelle ultime nove gare interne, segnando in appena tre partite su nove.

non vince in casa dal 15 dicembre scorso (2-1 contro il ), collezionando solo tre punti nelle ultime nove gare interne, segnando in appena tre partite su nove. Nelle ultime nove giornate, il Lecce ha raccolto solo due punti, un rendimento inferiore solo a quello del Monza nello stesso periodo.

ha raccolto solo due punti, un rendimento inferiore solo a quello del nello stesso periodo. Negli ultimi quattro confronti interni, il Lecce ha sempre subito almeno due gol dal Napoli.

Per quanto riguarda le formazioni, il Lecce dovrebbe schierarsi con un 4-3-3 che vede Falcone tra i pali e Krstovic riferimento offensivo. Il Napoli, guidato da Antonio Conte, punta su un 4-2-3-1 con Lukaku in avanti e una linea mediana solida, nonostante alcune assenze.

Da segnalare la stagione da record di Krstovic per il Lecce, con ben 130 conclusioni tentate, e il rendimento di Scott McTominay per il Napoli, già a quota 11 gol stagionali, secondo solo a Marek Hamsík nella storia recente dei centrocampisti partenopei.

Il Napoli si distingue inoltre per alcune statistiche difensive: non ha ancora subito gol di testa in questa Serie A e ha incassato solo tre reti su calcio piazzato, il dato migliore nei top cinque campionati europei.

In sintesi, la sfida vede il Napoli favorito non solo per la maggiore qualità complessiva, ma anche per un trend recente molto positivo, mentre il Lecce cercherà di invertire una tendenza negativa davanti al proprio pubblico.

La partita tra Lecce e Napoli sarà trasmessa in esclusiva su DAZN in Italia, con collegamento dalle 17:30. Le quote, secondo le analisi, vedono il Napoli favorito per il successo esterno, ma il Lecce potrebbe sfruttare l’entusiasmo dell’ultimo pareggio per tentare l’impresa. Segui le nostre analisi e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite di Serie A!