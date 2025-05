Pronostico Las Palmas-Leganés: statistiche e quote aggiornate

Il finale di stagione della Liga spagnola vede protagoniste due squadre, Las Palmas e Leganés, che si sfideranno in una gara dal sapore amaro. Entrambe sono ormai virtualmente retrocesse, ma il match resta comunque un’occasione per chiudere il campionato davanti ai propri tifosi e con dignità. L’incontro, valido per la trentasettesima giornata, si svolgerà domenica alle 19:00 e sarà disponibile in esclusiva su DAZN.

Statistiche recenti e andamento negativo del Las Palmas

Analizzando i dati delle ultime giornate, il Las Palmas arriva da quattro sconfitte consecutive, tre delle quali subite con il minimo scarto di 1-0. Questa serie negativa ha compromesso definitivamente le possibilità di salvezza della formazione di casa, che ora si trova a due punti di distanza dai rivali del Leganés in classifica. Dall’altra parte, il Leganés ha interrotto una striscia di cinque risultati utili consecutivi a causa della pesante sconfitta contro il Villarreal, vanificando così ogni speranza di permanenza in Liga. Entrambe le squadre dunque affrontano questa sfida senza più obiettivi concreti, se non quello di salutare il pubblico con una prestazione positiva.

Las Palmas : 4 sconfitte consecutive, 3 per 1-0

: 4 sconfitte consecutive, 3 per 1-0 Leganés : sconfitta decisiva contro Villarreal , dopo 5 risultati utili

: sconfitta decisiva contro , dopo 5 risultati utili Classifica: Las Palmas dietro di 2 punti rispetto al Leganés

Squadra Risultati ultime 5 partite Las Palmas 0V – 0N – 5P Leganés 1V – 2N – 2P

Per quanto riguarda le formazioni, il Las Palmas dovrebbe scendere in campo con un modulo 4-2-3-1, puntando su giocatori come Horkas in porta e McBurnie in attacco. Anche il Leganés adotterà un 4-2-3-1, affidandosi a Dmitrovic tra i pali e a Cisse in fase offensiva.

Le quote delle principali piattaforme di scommesse danno il Las Palmas leggermente favorito: la vittoria dei padroni di casa è quotata 2.80 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “GOL” (entrambe le squadre a segno) viene proposto a 1.62. Un risultato possibile per questa sfida è il 2-1 in favore della squadra di casa.

In conclusione, Las Palmas e Leganés si affrontano senza più illusioni di salvezza, ma con la volontà di onorare l’ultima partita davanti al proprio pubblico. Le quote indicano un leggero vantaggio per i padroni di casa, mentre il segno “GOL” appare plausibile considerando la situazione delle due difese. Resta comunque una sfida da seguire per appassionati e curiosi delle dinamiche di fine stagione. Consulta le nostre previsioni, analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!