Pronostico Kairat Almaty-KuPS: statistiche e quote Champions

Il ritorno del secondo turno di Champions League tra Kairat Almaty e KuPS rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del calendario calcistico europeo di questa settimana. Dopo la vittoria per 2-0 dei finlandesi all’andata, i kazaki sono chiamati ad una difficile rimonta davanti al pubblico dell’Almaty Ortalyk Stadion. In palio, non solo il passaggio del turno, ma anche la possibilità di scrivere una nuova pagina della propria storia europea.

Statistiche e andamento recente: il fattore casa del Kairat

Il Kairat Almaty si presenta all’appuntamento forte di uno storico rendimento tra le mura amiche, dove ha spesso saputo ribaltare situazioni complesse. I kazaki, dopo il pareggio esterno nel turno precedente (1-1 in Slovenia), hanno infatti ottenuto una vittoria convincente (2-0) davanti ai propri tifosi. Il confronto con il KuPS si preannuncia quindi intenso, anche perché la formazione finlandese ha mostrato solidità difensiva in Europa ma qualche difficoltà in trasferta nel proprio campionato nazionale.

Match Risultato KuPS-Kairat (andata) 2-0 Kairat (ultimo turno in casa) 2-0 KuPS (ultimi 3 match europei) Porta inviolata

Nel campionato kazako, il Kairat è impegnato in un serrato testa a testa con l’Astana, e il successo recente in trasferta contro il Tobol ha rafforzato il morale della squadra. Dall’altra parte, il KuPS arriva dalla Veikkausliiga dove alcuni pareggi hanno rallentato la corsa verso la vetta, mettendo in luce qualche difficoltà in fase realizzativa lontano da casa.

Le quote delle principali agenzie di scommesse riflettono il favore del pronostico per i padroni di casa:

Vittoria Kairat : 1.48

: 1.48 Pareggio : 4.50

: 4.50 Vittoria KuPS : 8.50

: 8.50 Over 2.5 goal: 1.80

Le probabili formazioni vedono il Kairat schierato con il 4-2-3-1 guidato da Moreno in porta e Cadiz come riferimento offensivo, mentre il KuPS risponde con il 4-3-3 e Dos Santos tra i pali.

La sfida tra Kairat Almaty e KuPS promette grande agonismo e una lotta aperta fino al fischio finale. I kazaki dovranno recuperare due gol, puntando sulla spinta del pubblico e sul rendimento casalingo, mentre i finlandesi cercheranno di difendere il vantaggio acquisito all’andata facendo leva sulla compattezza difensiva dimostrata in Europa. Le quote favoriscono nettamente i padroni di casa, ma la storia insegna che in Champions League ogni risultato è possibile.

