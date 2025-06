Pronostico Juventus-Wydad: statistiche e ricavi Mondiale Club

Il Mondiale per Club rappresenta una vetrina internazionale di grande importanza non solo sotto il profilo sportivo, ma anche per le significative risorse economiche in palio. In questo contesto, la Juventus si trova ora in una posizione cruciale: la squadra guidata da Igor Tudor si appresta ad affrontare la seconda partita della fase a gironi contro il Wydad Casablanca. Dopo il convincente 5-0 all’Al-Ain, i bianconeri sono chiamati a confermare le proprie ambizioni e, con una vittoria, potrebbero già assicurarsi la qualificazione agli ottavi di finale. L’attenzione non si concentra solo sull’aspetto sportivo: anche i premi economici destinati ai club sono sotto la lente d’ingrandimento.

Juventus verso gli ottavi: risultati e premi in dettaglio

La nuova edizione del Mondiale per Club, fortemente voluta dalla FIFA e dal presidente Gianni Infantino, ha ridisegnato la struttura dei premi economici. Ecco una panoramica dei principali dati e possibilità:

Partecipazione: la Juventus ha già incassato circa 17,1 milioni di euro (19,7 milioni di dollari) come premio di partenza.

ha già incassato circa (19,7 milioni di dollari) come premio di partenza. Vittoria nella fase a gironi: ogni successo, come quello ottenuto contro l’ Al-Ain , vale 1,8 milioni di euro (2 milioni di dollari).

, vale (2 milioni di dollari). Pareggio: porta nelle casse 900mila euro (1 milione di dollari).

(1 milione di dollari). Qualificazione agli ottavi: in caso di vittoria contro il Wydad Casablanca, la Juventus guadagnerebbe ulteriori 6,9 milioni di euro (7,5 milioni di dollari), arrivando a quota 25,8 milioni di euro già nella fase a gironi.

Il percorso nel torneo offre possibilità di guadagni ancora più consistenti:

Fase Premio (euro) Quarti di finale 12,2 milioni Semifinale 19,5 milioni Finale (partecipazione) 27,8 milioni Vittoria finale 37 milioni

Finora, la Juventus ha già assicurato un introito di 18,9 milioni di euro, con la possibilità concreta di incrementare il bottino nelle prossime ore. La prospettiva di un simile tesoretto diventa fondamentale anche in ottica mercato estivo, offrendo alla società bianconera risorse aggiuntive per rafforzare la rosa.

In conclusione, il cammino della Juventus nel Mondiale per Club si sta rivelando strategico sia dal punto di vista sportivo che finanziario. In caso di vittoria contro il Wydad Casablanca, il club potrebbe raggiungere già 25,8 milioni di euro in premi, con ulteriori possibilità di crescita nelle fasi successive. Segui tutte le nostre analisi per scoprire come evolverà il percorso bianconero nella competizione e quali saranno le ricadute economiche per il club!