Pronostico Juventus Women-Fiorentina: statistiche e analisi

La Serie A Femminile continua a regalare emozioni e sfide di alto livello. In occasione dell’ottava giornata della Poule Scudetto, le Juventus Women, attuali campionesse d’Italia, si preparano ad affrontare la Fiorentina in una sfida che promette spettacolo e tensione. L’incontro, in programma a Firenze il 25 aprile 2025 alle 12:30, suscita grande interesse non solo per il valore delle due squadre, ma anche per i numerosi precedenti che hanno caratterizzato questo confronto negli ultimi anni.

Fiorentina-Juventus Women: statistiche e precedenti chiave

La partita tra Fiorentina e Juventus Women rappresenta uno degli scontri più sentiti e ricchi di storia del campionato. Ecco alcuni dati e curiosità che fotografano l’andamento del confronto:

La Fiorentina è la squadra che la Juventus ha battuto più volte in Serie A : ben 15 successi bianconeri contro le “Viola”, con 3 pareggi e 2 vittorie toscane.

è la squadra che la ha battuto più volte in : ben 15 successi bianconeri contro le “Viola”, con 3 pareggi e 2 vittorie toscane. L’ultimo confronto, disputato il 15 marzo, si è concluso con la vittoria della Fiorentina per 2-0. È stata la prima volta che le bianconere non sono riuscite a segnare contro la formazione toscana.

per 2-0. È stata la prima volta che le bianconere non sono riuscite a segnare contro la formazione toscana. Nella storia recente, la Fiorentina non è mai riuscita a mantenere l’imbattibilità per due partite consecutive contro le Juventus Women .

non è mai riuscita a mantenere l’imbattibilità per due partite consecutive contro le . Tra le squadre mai pareggiate in casa dalla Fiorentina in Serie A , la Juventus è quella ospitata più volte: nove incontri totali.

in , la è quella ospitata più volte: nove incontri totali. Uno dei due successi interni della Fiorentina è arrivato nel primo incrocio della Poule Scudetto: un 4-2 il 21 maggio 2023.

Guardando lo stato di forma attuale, la Fiorentina proviene da due sconfitte consecutive in campionato, subite contro Roma e Milan, dopo aver ottenuto due vittorie e due pareggi nelle precedenti quattro partite. Un dato interessante riguarda il rischio di una terza sconfitta di fila: per la squadra toscana sarebbe la prima volta dal periodo febbraio-marzo 2024, quando la striscia negativa si fermò a quattro gare perse, l’ultima proprio contro le Juventus Women.

Nel complesso, i numeri e la storia recente raccontano di una rivalità sempre viva, con la Juventus che parte spesso favorita ma con una Fiorentina capace di sorprendere nei momenti chiave.

La sfida tra Juventus Women e Fiorentina si preannuncia dunque come uno degli appuntamenti più attesi di questa fase della stagione. I precedenti sorridono alle bianconere, ma la recente vittoria toscana aggiunge incertezza e fascino all’incontro. Le quote attuali vedono la Juventus ancora favorita, ma la storia insegna che tutto può accadere in partite di questo calibro.

Segui i nostri approfondimenti per restare sempre aggiornato sulle analisi, pronostici e statistiche delle gare più importanti della Serie A Femminile!