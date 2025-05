Pronostico Juventus-Venezia: statistiche, analisi e quote chiave

Il prossimo incontro tra Juventus e Venezia accende l’attenzione degli appassionati di calcio e degli addetti ai lavori, soprattutto per l’importanza delle statistiche che caratterizzano entrambe le squadre. L’analisi dei dati più recenti permette di comprendere meglio le dinamiche del match in programma, offrendo spunti interessanti sia dal punto di vista tecnico che per chi segue con interesse il mondo delle scommesse sportive.

Statistiche a confronto: Juventus e Venezia tra attacco e difesa

Le statistiche raccolte per la stagione 2024/25 mettono in evidenza alcune tendenze peculiari delle due squadre protagoniste. Analizzando i dati principali, emergono diversi aspetti:

Venezia ha segnato il 53% dei propri gol su calcio piazzato (16 su 30 reti totali), un record nella Serie A attuale.

ha segnato il 53% dei propri gol su calcio piazzato (16 su 30 reti totali), un record nella Serie A attuale. Al contrario, solo il Como (12%) ha una percentuale inferiore rispetto alla Juventus (16%) per reti segnate su calcio piazzato.

La Juventus primeggia per la percentuale di passaggi riusciti (88%), in linea con l'Inter, mentre il Venezia si ferma al 78%, meglio solo di Hellas Verona ed Empoli.

La Juventus è la squadra che ha subito la percentuale più alta di gol di testa nei cinque principali campionati europei (30%, 10 reti su 33), il doppio rispetto al Venezia (15%, 8 su 53).

Un altro dato interessante riguarda il rendimento difensivo: la Juventus ha subito solo due gol da fuori area in tutto il campionato, entrambi però nella stessa partita in trasferta contro la Fiorentina. In fase offensiva, i bianconeri si distinguono anche per le reti segnate in contropiede diretto (11 gol), superati solo da Eintracht Francoforte (12) e Liverpool (14) tra le principali competizioni europee.

Entrambe le squadre, infine, devono gestire una certa tendenza a perdere punti dopo essere passate in vantaggio: il Venezia ha lasciato per strada 30 punti da situazione favorevole, la Juventus 23, con il Como a quota 26.

In conclusione, il match tra Juventus e Venezia si preannuncia ricco di spunti interessanti, sia per i tifosi che per gli appassionati di statistiche e pronostici. Le quote potrebbero riflettere la solidità difensiva dei bianconeri e la pericolosità dei lagunari sui calci piazzati, rendendo la sfida aperta a diversi scenari possibili.

