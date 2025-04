Pronostico Juventus-Parma: statistiche approfondite e quote

Il prossimo incontro tra Juventus e Parma si preannuncia ricco di spunti interessanti, sia per gli appassionati di calcio che per chi segue le statistiche e i pronostici. Analizzare i numeri delle due squadre offre un quadro dettagliato delle loro prestazioni più recenti e consente di comprendere meglio le possibili dinamiche del match in programma. Di seguito, vengono esaminate le statistiche chiave che potrebbero influenzare l’esito della sfida.

Parma in serie di pareggi e Juventus in ripresa: numeri a confronto

Il rendimento delle due squadre in questa fase della stagione fornisce indicazioni preziose. Vediamo i principali dati emersi:

Il Parma è tra le formazioni più competitive della seconda metà della classifica per quanto riguarda i punti conquistati contro le squadre della parte alta: solo il Como ha fatto meglio (17 punti), mentre i gialloblù hanno raccolto 16 punti.

è tra le formazioni più competitive della seconda metà della classifica per quanto riguarda i punti conquistati contro le squadre della parte alta: solo il ha fatto meglio (17 punti), mentre i gialloblù hanno raccolto 16 punti. La formazione emiliana è imbattuta nelle ultime quattro sfide contro avversarie di vertice: pareggi con Fiorentina , Inter e Torino , oltre alla vittoria contro il Bologna .

, e , oltre alla vittoria contro il . Un’altra curiosità riguarda la serie di pareggi: Parma ha chiuso in parità tutte le ultime cinque partite di campionato. Se dovesse pareggiare anche la prossima, stabilirebbe un nuovo record nella sua storia in Serie A, superando il precedente di cinque pareggi consecutivi risalente al 2019, quando in panchina c’era Roberto D’Aversa.

Per quanto riguarda la Juventus:

I bianconeri hanno vinto otto delle ultime tredici gare del girone di ritorno, migliorando sensibilmente rispetto alla seconda parte dello scorso campionato (cinque vittorie, dieci pareggi, quattro sconfitte).

La Juventus è a una sola vittoria di distanza dal record detenuto da Roma e Inter (nove successi ciascuna) nel girone di ritorno.

è a una sola vittoria di distanza dal record detenuto da e (nove successi ciascuna) nel girone di ritorno. Le prestazioni in trasferta mostrano una leggera flessione: nelle ultime cinque uscite lontano da casa sono arrivate due sconfitte, tante quante nelle precedenti diciassette trasferte di Serie A.

Squadra Pareggi consecutivi Vittorie ultime 13 partite Punti contro squadre di vertice Parma 5 — 16 Juventus — 8 —

Questi dati sottolineano come il Parma sia una squadra difficile da battere, mentre la Juventus sta mostrando segnali di crescita e di maggiore solidità rispetto alla stagione precedente.

In conclusione, l’incontro tra Juventus e Parma si presenta come una sfida equilibrata, soprattutto alla luce della serie di pareggi degli emiliani e della ripresa dei bianconeri. Le quote delle scommesse riflettono questa incertezza, con il pareggio che potrebbe risultare una scelta ricorrente tra gli scommettitori. La storia recente suggerisce cautela e attenzione ai dettagli statistici. Scopri tutte le analisi e i pronostici aggiornati sul nostro sito per non perdere nessuna novità sulle prossime partite di Serie A!