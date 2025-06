Pronostico Italia-Moldavia e Portogallo-Spagna: statistiche e quote

Il mondo delle scommesse sportive accende i riflettori su due grandi sfide internazionali: Portogallo contro Spagna per la finale di Nations League e Italia contro Moldavia per le qualificazioni ai Mondiali. Questi eventi rappresentano non solo un banco di prova importante per le nazionali coinvolte, ma anche un’occasione di analisi approfondita per chi segue i pronostici e le statistiche, senza dimenticare le possibili sorprese offerte dalle quote dei bookmaker.

Italia favorita contro Moldavia: statistiche e quote a confronto

La sfida tra Italia e Moldavia, in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia, si preannuncia cruciale nel percorso di qualificazione ai prossimi Mondiali. Gli Azzurri, guidati da Luciano Spalletti, sono desiderosi di riscattare le recenti mancate qualificazioni e puntano con decisione alla vittoria, sostenuti da dati incoraggianti:

Negli ultimi cinque incontri, l’ Italia ha realizzato 10 gol, confermando una media offensiva elevata.

La difesa, invece, ha mostrato qualche fragilità, subendo nove reti nello stesso periodo.

La Moldavia , che non ha mai raggiunto le fasi finali di tornei internazionali, deve reagire dopo due sconfitte in avvio di girone.

Il pronostico prevalente suggerisce un match con molte reti, in linea con i precedenti: quattro degli ultimi cinque confronti hanno superato i due gol totali.

Le quote attualmente disponibili premiano nettamente gli Azzurri, con il successo dell’Italia dato a quota estremamente bassa. Il mercato Over 2.5 goal appare favorito (1.35), mentre l’Over 3.5 è proposto a 1.93. Interessante anche l’opzione Parziale/Finale X-1 a quota 3.70, per chi immagina una sfida inizialmente combattuta e poi dominata dagli uomini di Spalletti. Attenzione al possibile ritorno di Mateo Retegui, capocannoniere della Serie A, che può dare ulteriore peso all’attacco italiano. La Moldavia, pur partendo sfavorita, è chiamata a non arrendersi e a sfruttare eventuali disattenzioni difensive della squadra di casa.

La finale di Nations League tra Portogallo e Spagna, in programma all’Allianz Arena di Monaco, vede invece gli iberici favoriti (quota 1.90), mentre il successo dei lusitani sale a 3.40. Il pareggio nei tempi regolamentari è dato a 3.50. Anche qui, le statistiche sorridono alla Spagna, che nei precedenti ha avuto la meglio più spesso rispetto al Portogallo (12 vittorie a 6, 16 pareggi).

Le sfide internazionali di questa settimana promettono emozioni e molti gol, con particolare attenzione alle prestazioni offensive di Italia e Spagna. Le quote suggeriscono partite vivaci, ma è sempre la concretezza sul campo a decidere. Segui le nostre analisi e scopri tutti gli aggiornamenti sulle prossime gare decisive!