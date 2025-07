Pronostico Italia-Cuba Nations League volley: statistiche e analisi

La Nations League di volley maschile 2025 entra nella sua fase più calda con i quarti di finale che vedranno Italia e Cuba sfidarsi a Ningbo, in Cina, mercoledì 30 luglio alle ore 09.00 italiane. La posta in palio è alta: la qualificazione alle semifinali di una delle competizioni più prestigiose del volley internazionale. La squadra italiana, guidata dal CT Fefé De Giorgi, arriva all’appuntamento forte di una fase preliminare quasi perfetta e con l’ambizione di confermare il proprio ruolo di protagonista nel panorama mondiale.

Italia favorita dopo una fase preliminare da protagonista

La nazionale italiana di volley maschile si presenta ai quarti di finale con un bilancio estremamente positivo:

10 vittorie su 12 partite disputate nella fase preliminare

Secondo posto nel girone, alle spalle del Brasile

Diversi giocatori in ottima forma, tra cui l’opposto Yuri Romanò e il palleggiatore Simone Giannelli

La sfida contro Cuba, settima classificata nella fase a gironi, si preannuncia comunque insidiosa. La formazione caraibica, seppur sfavorita secondo i pronostici, è celebre per la sua imprevedibilità e per la capacità di mettere in difficoltà qualunque avversario nei momenti più importanti. Da tenere d’occhio anche alcuni talenti cubani che possono cambiare l’inerzia della partita con giocate spettacolari.

Il regolamento prevede che la vincente dell’incontro affronterà, in semifinale, chi avrà la meglio tra Francia e Slovenia. Dall’altro lato del tabellone, invece, si sfideranno Brasile–Cina e Giappone–Polonia, a confermare l’alto livello della competizione. L’incontro si svolgerà a Ningbo, città che ospita la Final Eight, e verrà trasmesso in diretta streaming su DAZN e VBTV (per abbonati), oltre che con diretta testuale su OA Sport.

In conclusione, Italia parte con i favori del pronostico per accedere alle semifinali della Nations League di volley maschile 2025, grazie a un percorso solido e a un organico di alto livello. Tuttavia, la sfida con Cuba non va sottovalutata: la determinazione e la qualità degli avversari potrebbero rendere la partita più equilibrata del previsto. Le quote vedono gli azzurri nettamente favoriti, ma la prudenza è d’obbligo nei turni a eliminazione diretta. Segui con noi tutti gli aggiornamenti e scopri le analisi dettagliate sulle prossime sfide della Nations League!