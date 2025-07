Pronostico Italia-Brasile Nations League: statistiche e quote

La Nations League di pallavolo femminile si prepara a vivere uno dei suoi momenti più attesi: la finalissima tra Italia e Brasile. Dopo una semifinale dominata contro la Polonia, le azzurre di Julio Velasco arrivano a questo appuntamento forti di una serie impressionante di successi. L’incontro, in programma domenica 27 luglio alle ore 20, promette spettacolo e tensione, con le migliori squadre del torneo pronte a contendersi il titolo. In questo articolo analizziamo le statistiche, i precedenti e le quote per chi vuole approfondire il pronostico della partita.

Italia favorita: statistiche, precedenti e quote attuali

La Nazionale Italiana femminile di volley si presenta alla finale della Nations League con numeri da record. Le ragazze allenate da Velasco hanno conquistato 28 vittorie consecutive, una striscia iniziata il 1° giugno dello scorso anno e che include otto successi nella Nations 2024, sei alle Olimpiadi di Parigi e quattordici nel torneo in corso. Il cammino verso la finale è stato autorevole, culminato con il netto 3-0 contro la Polonia davanti a quasi 12.000 spettatori a Lodz (25-18, 25-16, 25-14).

L’Italia ha già vinto la Nations League nel 2022 e nel 2024.

nel 2022 e nel 2024. Nell’ultimo scontro diretto stagionale con il Brasile , le azzurre si sono imposte con un convincente 3-0.

, le azzurre si sono imposte con un convincente 3-0. La stella della squadra, Egonu, ha realizzato 17 punti nella semifinale contro la Polonia, confermandosi punto di riferimento offensivo.

Le quote dei principali bookmaker riflettono questa superiorità:

Vincente Bet365 Snai Netbet Italia 1,30 1,27 1,27 Brasile 2,75 2,70 3,05

Anche il risultato esatto 3-0 per l’Italia (set betting) è tra le ipotesi più quotate, suggerendo una forte aspettativa per un’altra prova dominante delle azzurre. Tuttavia, il Brasile ha dimostrato in semifinale contro il Giappone di saper lottare fino all’ultimo punto, arrivando alla vittoria dopo cinque set combattuti. Questo rende la finale ancora più imprevedibile e interessante per gli appassionati.

In conclusione, la finale di Nations League tra Italia e Brasile si preannuncia appassionante, con le azzurre favorite secondo le quote (intorno a 1,27-1,30), mentre le sudamericane sono proposte tra 2,70 e 3,05. Il precedente stagionale e la forma attuale suggeriscono fiducia nella squadra di Velasco, ma il Brasile rimane un avversario temibile. Segui le nostre analisi e resta sempre informato sugli sviluppi delle grandi sfide internazionali!