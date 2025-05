Pronostico Inter Sampdoria Primavera: statistiche e quote decisive

Il Campionato Primavera si avvicina al termine e la sfida tra Inter e Sampdoria rappresenta uno degli appuntamenti chiave della trentasettesima giornata. Con i nerazzurri ancora in lotta per accedere direttamente alla finale scudetto, senza dover passare dai playoff, la partita in programma si preannuncia decisiva per il futuro della squadra milanese.

Statistiche e necessità dell’Inter: vittoria obbligata per la finale

La situazione di classifica vede l’Inter impegnata a ottenere una vittoria fondamentale per garantirsi l’accesso diretto alla sfida scudetto. Dopo il pareggio per 2-2 ottenuto nella trasferta contro la Roma, gli uomini guidati da Andrea Zanchetta devono assolutamente tornare al successo per evitare i playoff, che rappresenterebbero un rischio aggiuntivo nella corsa al titolo.

L’ Inter arriva da una serie positiva, ma il pareggio nell’ultimo turno ha lasciato ancora tutto aperto.

arriva da una serie positiva, ma il pareggio nell’ultimo turno ha lasciato ancora tutto aperto. La Sampdoria , invece, ha già dovuto accettare la retrocessione con diverse giornate di anticipo e affronta il match senza pressione di classifica.

, invece, ha già dovuto accettare la retrocessione con diverse giornate di anticipo e affronta il match senza pressione di classifica. Le probabili formazioni danno continuità alle scelte viste nelle ultime settimane: i nerazzurri dovrebbero puntare su Calligaris tra i pali, con Aidoo , Garonetti , Alexiou e Cocchi a comporre la linea difensiva. A centrocampo spazio a Venturini , Zanchetta e Berenbruch , mentre in attacco Spinaccé sarà supportato da De Pieri e Topalovic .

dovrebbero puntare su tra i pali, con , , e a comporre la linea difensiva. A centrocampo spazio a , e , mentre in attacco sarà supportato da e . Per la Sampdoria, il tecnico Alessandro Lupi conferma la formazione vista nel recente pareggio contro la Lazio, con Krastev, Papasergio, Pagnotti e Malanca in difesa, Ivkovic, Rossello, Patrignani e Santos a centrocampo, e il tridente offensivo composto da Forte, Paratici e Bacic.

Dal punto di vista delle quote, i principali siti di scommesse, come Betclic, indicano nettamente favorita l’Inter: la quota per la vittoria dei nerazzurri è molto bassa rispetto a quella della Sampdoria, la cui vittoria è considerata altamente improbabile. Anche il pareggio ha una quota superiore rispetto al segno “1”. Questo scenario riflette le motivazioni differenti delle due squadre e il divario tecnico emerso durante la stagione.

In conclusione, la sfida tra Inter e Sampdoria Primavera appare segnata dalla differenza di obiettivi: i nerazzurri cercano una vittoria obbligata per l’accesso diretto alla finale scudetto, mentre i blucerchiati giocano ormai senza pressioni. Le quote delle scommesse rafforzano il pronostico a favore dell’Inter, mentre per la Sampdoria si prospetta una gara di orgoglio.

